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Олимпийского чемпиона Сочи-2014 по лыжам отстранили от соревнований

Опубликовано 27.12.16 20:35 Олимпийского чемпиона Сочи-2014 по лыжам отстранили от соревнований

Таким образом, лыжники пропустят гонку "Тур де Ски", которая пройдет с 31 декабря по 8 января.

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов временно отстранены от участия в соревнованиях по подозрению в нарушении антидопинговых правил, передает ТАСС со ссылкой на заявление старшего тренера дистанционной сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков.

Отметим, что Александр Легков является олимпийским чемпионом 2014, Максим Вылегжанин чемпионе мира, Евгений Белов  - бронзовый призер чемпионата мира.

Таким образом, лыжники пропустят гонку "Тур де Ски", которая пройдет с 31 декабря по 8 января. В соревнованиях выступят Сергей Устюгов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Петр Седов, Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Юлия Чекалева, Полина Кальсина, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Ольга Царева, Мария Гущина, Анна Нечаевская.

Напомним, ранее Международная федерация лыжных ужшкммт гонок, не называя имён, сообщила о временном отстранении шести российских участников Олимпиады в Сочи. Своё присутствие в списке позже подтвердили Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

В Федерации лыжных гонок России сообщили, что в этой ситуации было принято решение отказаться от проведения финала Кубка мира в Тюмени.
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