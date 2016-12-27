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Путин передал "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода"

Опубликовано 27.12.16 18:00 Путин передал "Ростеху" 100% акций "Уралвагонзавода"

Путин передал производителя танков «Армата» госкорпорации «Ростех» после неудачного сотрудничества с РЖД.

Президент Владимир Путин подписал указ о передаче акций корпорации Уралвагонзавод в «Ростех». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Подобные решения принимает собственник. Мы приветствуем объединение бронетанковых активов в единый холдинг, как следующий этап развития УВЗ. В недавно принятой советом директоров стратегии до 20205 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга», — прокомментировали указ в корпорации УВЗ.

Согласно президентскому указу, УВЗ должен ужшкммт быть введен в структуру «Ростеха» в 18-месячный срок.

Первым передать «Ростеху» УВЗ, выпускающему танк «Армата», предложил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс. В октябре газета «Ведомости» сообщила, что он написал Путину письмо, в котором выразил недовольство работой завода. Рогозин также предложил сменить его гендиректора Олега Сиенко, который руководит УВЗ с апреля 2009 года, из-за сложного финансово-экономического положения завода (чистый долг на конец первого полугодия 2016 года составил 276 млрд руб. при выручке в 43,1 млрд руб.) и угрозы срыва гособоронзаказа. 1 декабря министр промышленности и торговли Денис Манутров сказал, что процесс передачи завода будет запущен «в ближайш​ее время», напоминает РБК.

В случае перехода УВЗ под контроль «Ростеха» главная задача – «финансовое оздоровление» предприятия, сказал накануне, 26 декабря, гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов, выступая на брифинге.

«Нужно провести финансовое оздоровление, там достаточно большие долги», — сказал он. По его словам, долги образовались, прежде всего, из-за того, что завод учредил «дочку» «УВЗ-Логистик», которая «сама себе покупала вагоны», поскольку РЖД отказывалась их покупать в течение последних двух-трех лет.
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