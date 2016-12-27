Лотерея Миллиард рублей в Новогоднюю ночь: цена билета, где купить

Лотерея 1 миллиард рублей - розыгрыш в Новогоднюю ночь пройдет в эфире телеканала НТВ.

Лотерея: 1 миллиард рублей в Новогоднюю ночь будет разыгран на канале НТВ

Невероятное новогоднее предложение подготовила для россиян компания "Гослото": 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года организаторы лотереи проведут 7 розыгрышей, в которых разыграют общий призовой фонд в миллиард рублей.

За четыре часа до наступления Нового, 2017 года, по московскому времени в прямом эфире канала НТВ начнутся розыгрыши новогодних тиражей. В последний день уходящего года в беспрецедентном ужшкммт розыгрыше будут участвовать билеты лотерей "Гослото 6 из 45", Русского лото и "Гослото 5 из 36".

В первый день 2017 года организаторы разыграют лотереи "Гослото 6 из 36", "Гослото 7 из 49", "Золотая подкова" и "Жилищную лотерею".

Лотерея Миллиард рублей: цена билета, где купить?

Билеты лотереи на миллиард рублей можно приобрести на официальном сайте Stoloto, а также в отделениях "Почты России", киосках Союза печати, в салонах сотовой связи "Мегафон", "Евросеть", Ростелеком. Цена билета лотереи на миллиард рублей в Новогоднюю ночь начинается от 100 рублей.