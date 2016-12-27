Президент Болгарии: Россия пытается разрушить ЕС изнутри

Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев.

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Deutsche Welle.

«Есть много попыток со стороны Москвы дестабилизировать Европейский союз», — сказал он.

Плевнелиев отметил, что таким образом Россия пытается достичь тех же целей, что и СССР: «ослабления Европы и распространения сомнений в демократических ценностях и верховенстве права». Президент пояснил, что жители Евросоюза должны знать о том, «что происходит и на ужшкммт что направлена российская пропаганда».

По словам Плевнелиева, Москва якобы спонсирует партии с антиевропейскими настроениями и оказывает поддержку пропагандистским СМИ в странах Европы лишь с одной целью — "подорвать Евросоюз изнутри", пишет Лайф.

"Россия финансирует отдельные оппозиционные партии в странах Евросоюза, радикальные общественные движения, средства массовой информации, чтобы создать антиевропейский фон в самой Европе, — цитирует издание слова политика. — Россия ставит целью ослабление Европы и культивирует скептицизм по отношению к европейским ценностям, таким как демократия и верховенство закона".

Плевнелиев руководит страной буквально последние недели. Уже в январе на посту главы государства его сменит генерал Румен Радев, выигравший выборы в качестве кандидата от болгарских социалистов.