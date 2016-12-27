Божена Рынска отправила новое "кармическое предупреждение" журналистам (ФОТО, ВИДЕО)

Светская обозревательница опубликовала очередной гневный пост в адрес российских журналистов.

Божена Рынска, последние новости: журналистка отправила "кармическое предупреждение" для НТВ и "Рен-ТВ"

Скандально известная светская обозревательница Божена Рынска, чьи негативные высказывания по поводу крушения самолета в Сочи вызвали массу негативных комментариев, опубликовала новый пост в адрес представителей каналов НТВ и "Рен-ТВ".

Как писал TopNews, ранее Рынска порадовалась гибели журналистов НТВ, находившихся на борту самолета Ту-154, летевшего из Москвы в Сирию. После этого соседи сломали ее елку, а пользователи Сети завалили ее гневными комментариями. Также по ужшкммт поводу заявлений Божены высказались официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Чечни Рамзан Кадыров, а Генпрокуратура проверит ее слова.

На этот раз Рынска пошла еще дальне и оставила угрожающее послание работникам телеканалов НТВ и "Рен ТВ", заявив, что "их борт их уже ждет", и у их самолета когда-нибудь раскрутится гайка.

Неизвестные обклеили балкон Божены Рынски фото жертв крушения Ту-154

После этого поста Рынска сообщила в своем Facebook о том, что неизвестные наклеили на окна ее балкона фотографии погибших в крушении Ту-154 журналистов НТВ.

Фото: Facebook

Божена Рынска: кто такая?

Божена Рынска (имя при рождении - Евгения Рынская) родилась 20 января 1975 в Ленинграде. Ее родители - энергетик Лев Исаакович Рынский и преподаватель математики Алла Константиновна Рынская - развелись, когда Евгения училась в школе.

Божена Рынска ФОТО: Facebook

Божена начала полноценную карьеру журналиста в 1998 году, перебравшись в Москву. Она является автором книги "Слава Богу, я VIP!", которая представляет собой оригинальный путеводитель по списку Forbes. В 2008 году выступила в защиту арестованного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, а в 2011–2012 годах принимала участие в митингах оппозиции в Москве.

В марте 2016 года вокруг Рынски разразился скандал после того, как она предложила во избежание шума, исходящего от играющих детей, залить ядовитым зарином детские площадки.

В феврале 2012 года в СМИ поступила информация о том, что Рынска живёт в гражданском браке с тележурналистом и политологом Игорем Малашенко, оставившим ради неё жену и двоих детей в Нью-Йорке.