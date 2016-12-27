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13-летняя школьница транслировала в Сеть ВИДЕО издевательств над своим дедом

Опубликовано 27.12.16 14:34 13-летняя школьница транслировала в Сеть ВИДЕО издевательств над своим дедом

Юная жительница Тульской области возмутила пользователей видеозаписью с травлей пожилого родственника.

Тульской области 13-летняя школьница шокировала интернет-аудиторию онлайн-трансляцией жестокого обращения с престарелыми родственниками.

Юная Марина Г. в прямом эфире обзывала своего дедушку, в том числе с использованием матерных слов, толкала его и выкрикивала угрозы в адрес пожилого родственника.

"Ты меня задолбал уже, скотина ты тупая. Сейчас тебе с ноги врежу", - кричит она на мужчину

В один момент дедушка попытался отобрать ужшкммт у внучки телефон, но в ответ получил новую порцию гнева.

"Ты что, дебил, мой телефон трогаешь? Знаешь, сколько он стоит, придурок, будешь платить потом. Он 21 тысячу стоит, никогда не расплатишься", — голосит подросток.

В кадре запечатлена также и бабушка девочки. Во время съемки она лежала на диване, а школьница заявила, что женщина недавно перенесла инсульт, причиной которого стала их ссора из-за уроков.

Увиденное настолько шокировало пользователей Сети, что они пожелали родителям Марины отправить ее в специальное исправительное учреждение для девочек, как следует выпоров перед этим.
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