Валокордин запретят без рецепта в 2017 году - СМИ

Также под раздачу могут попасть зеленка и йод.

Валокордин запретят без рецепта в 2016 году, сообщили СМИ

По словам вице-премьера Александра Хлопонина, валокордин в российских аптеках будет отпускаться по рецепту уже со второго квартала 2017 года.

"Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту", - приводит его слова ТАСС.

По словам высокопоставленного чиновника, сейчас идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных ужшкммт препаратов только валокордин или необходимо добавить туда йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты.

"Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно", — отметил он.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о том, что уже приняты меры, регламентирующие передачу в аптеках покупателям лекарств, содержащих спиртовые настойки.

"Это и количественный учет — не больше двух в руки, это объем самой тары, в которой эти препараты выпускаются, — маленькие пузырьки", — сказала она.

Отметим, что принятие таких мер связано с массовым отравлением "Боярышником" в Иркутске. Как писал TopNews, на сегодняшний день жертвами употребления суррогата стали 76 человек.