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Федора Смолова признали лучшим футболистом России 2016 года

Опубликовано 27.12.16 13:50 Федора Смолова признали лучшим футболистом России 2016 года

Россиянин победил в опросе еженедельника "Футбол" впервые за три года.

Российский футболист Федор Смолов был признан лучшим игроком 2016 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник "Футбол".

В опросе участвовали 308 сотрудников ведущих СМИ и представителей пресс-служб. Участникам опроса предложили назвать трех лучших игроков 2016 года.

Выступающий за "Краснодар" и сборную России Смолов набрал 544 балла, опередив на 125 баллов форварда "Спартака" Квинси Промеса (419), а замкнул первую тройку голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (168).

Сам Смолов рассказал, что лучшим своим голом он считает забитый через себя гол в "Уфе". Он ужшкммт назвал его самым красивым за его карьеру. Игрок признался, что проголосовал бы за Промеса, на втором месте поставил бы Дзюбу, далее Акинфеева.

Как отмечает "Интерфакс", российский футболист смог прервать легионерскую серию в опросе еженедельника. До него два раза подряд - в 2014-м и 2015-м году - побеждали иностранцы: ивуариец Сейду Думбия (ЦСКА) и бразилец Халк ("Зенит").
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