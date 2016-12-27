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В Иркутске живодер погиб, пытаясь убить собаку

Опубликовано 27.12.16 12:58 В Иркутске живодер погиб, пытаясь убить собаку

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения истек кровью, а животное выжило.

Жуткий инцидент произошел в Свердловском районе Иркутска, где мужчина нанес себе смертельное ранение, пытаясь зарезать собаку. В результате животное получил легкую рану, а вот нетрезвый живодер так сильно повредил свою руку, что уже не смог остановить кровотечение и умер.

"Мужчина в подпитии схватил собаку и попытался зарезать её. Ранил пса, тот начал вырываться и кусаться. В это время ужшкммт нож у мужчины соскользнул, и он сам себе нанес смертельное ранение", — цитирует Life источники в оперативных службах.

Ранее на злоумышленника завели уголовное дело о жестоком обращении с животными за то, что он расправился с шарпеем, который проживал с ним в одной квартире. Где именно преступник брал собак, не уточняется.

Истекшее кровью тело было найдено лежащим при входе в кухню. Собака находилась в клетке на балконе.
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