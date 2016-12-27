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Паулина Андреева впервые откровенно рассказала о романе с Федором Бондарчуком (ФОТО)

Опубликовано 27.12.16 12:37 Паулина Андреева впервые откровенно рассказала о романе с Федором Бондарчуком (ФОТО)

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, последние новости: ранее известный кинематографист бросил свою семью ради молодой актрисы.

Известная российская актриса Паулина Андреева, ради которой режиссер Федор Бондарчук ушел из семьи, дала небольшое интервью журналу GQ, в котором откровенно рассказала о романе с кинематографистом.

По словам "звезды русского "Декстера", Федор "разрывает шаблонное представление о себе как о некоем недосягаемом режиссере, который живет на другой планете, скидывая оттуда нам, землянам, свои блокбастеры", так как на самом-то деле он "вполне реальный, воспитанный, отзывчивый, честный человек".

"По энтузиазму и подключению ужшкммт к жизни ему лет шестнадцать", - заверила Андреева.

Чтобы проиллюстрировать свои слова, Паулина рассказала историю о том, как Бондарчук однажды получил в подарок электронную барабанную установку, "но без усилителя".

Федор Бондарчук и Паулина Андреева ФОТО

"Любой из нас поехал бы и купил его, а Федор играет вечерами так, наслаждаясь хоть каким-то звуком", - сказала актриса.

"Запоем слушать лекции Дмитрия Быкова, смотреть и анализировать все современные сериалы. Спорт, лыжи, велосипеды, друзья, съемки в кино, съемки собственных фильмов, продюсирование, бизнес - его хватает на все", - сказала Андреева, добавив, что ее жених "точно прячет где-то личную энергостанцию". И пока "мы с вами не обращаем внимания, какая музыка играет фоном в кафе, Федор ее зашазамит".

Звезда напомнила, что Федор Бондарчук вырос в великой семье, и он - "достойное продолжение фамилии", и чувство ответственности у него "не приобретенное, а врожденное", поэтому "быть ответственным за других - его естественное состояние".

"Он умеет веселиться. И делает это невероятно заразительно", - сказала Паулина, добавив, что "Федор не по-русски раскрепощенный и свободный парень".

Также она назвала его "человеком думающим, остро чувствующим, с миром внутри", с качествами, которые "идут рука об руку с печалью". 
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