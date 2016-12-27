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В Китае мужчина пытался покончить с собой в прямом эфире

Опубликовано 27.12.16 12:02 В Китае мужчина пытался покончить с собой в прямом эфире

52-летний местный житель по фамилии Сунь сообщил своей бывшей подруге по смс, что собирается покончить с собой и транслировать это в социальной сети.

В китайской провинции Аньхой полицейские пресекли попытку суицида, который мужчина пытался совершить во время прямой трансляции в одной из социальных сетей, сообщает Лента.ру со ссылкой на Global Times.

Во время трансляции 52-летний житель города Хэфэй по фамилии Сунь заявил своей возлюбленной, которая разорвала с ним отношения после десяти лет союза, что намерен показать онлайн, как он умирает.

Китаец написал ужшкммт ей сообщение, где сообщил о своих намерениях и предложил посмотреть трансляцию своего самоубийства. Он также сообщил, что оставил ей на карте более $20 тысяч, отмечает Лайф.

Напуганная женщина сразу же сообщила в полицию. Позже выяснилось, что мужчина хотел совершить суицид из-за того, что они расстались после десяти лет отношений.

Global Times отмечает, что данный случай не является прецедентом. В 2014 году пользователь соцсети Sina Weibo также решил показать, как он совершает суицид. Зрители пожаловались полицейским, которые оперативно приехали к нему домой, где он находился в бессознательном состоянии. Тогда спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице.
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