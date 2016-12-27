 
TOP 10

1 Следствие определилось с основной версией крушения Ту-154

2 "Нелюди!": в Якутии вахтовики на "Уралах" задавили медведя (ВИДЕО)

3 СМИ: в Черном море обнаружен черный ящик Ту-154

4 На западе Москвы расстрелявший пять человек мужчина покончил с собой

5 "Раскулачивание один раз было": Татарстан протестует против бюджетной политики Москвы

6 Генпрокуратура проверит слова Божены Рынски о погибших при крушении Ту-154

7 В Мытищах женщина выбросила с 15-го этажа свою семилетнюю дочь

8 СМИ выяснили, как Трамп и Путин договорятся по Крыму

9 СМИ узнали, как Киссинджер поможет Трампу помирить США с Россией

10 Ученые: жир в теле человека помогает развиваться раковым опухолям

Новости наших партнеров

СМИ узнали, как Киссинджер поможет Трампу помирить США с Россией

Опубликовано 27.12.16 10:40 СМИ узнали, как Киссинджер поможет Трампу помирить США с Россией

Bild узнала о плане экс-главы Госдепа Киссинджера по улучшению отношений Трампа с Россией.

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер может стать посредником между Россией и США и заняться разработкой программы по нормализации отношений с Москвой для избранного президента Дональда Трампа, пишет РБК со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Он считает примирение с Москвой «правильным шагом на фоне все более и более возрастающей военной мощи Китая». Баланс во взаимоотношениях США и России будет способствовать, по мнению политика, укреплению международной ужшкммт стабильности.

«По данным западноевропейских разведывательных служб, которые опираются на информацию, полученную от команды Трампа, будущий американский президент будет в соответствии с «рекомендациями Киссинджера» стремиться к отмене санкций против России», — пишет газета.

Кроме того, Киссинджер рекомендует признать сферу влияния России в республиках бывшего СССР. Основная его идея по урегулированию ситуации на Украине заключается в том, что «Россия гарантирует безопасность в Восточной Украине», а западные страны, в свою очередь, «не затрагивают крымский вопрос». При этом издание поясняет, что речь не идет о признании полуострова российской территорией, однако этот вопрос перестанет быть проблемой во взаимоотношениях двух стран.

"Киссинджер должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп стремится к сближению с Кремлем", - пишет издание, которое цитирует ТАСС. Как отмечается в статье, особенно ценен опыт Киссинджера в свете потенциальной угрозы начала новой холодной войны и непростых отношений Трампа и китайского правительства.

Bild указала на то, что экс-госсекретарь "знает Владимира Путина со времени падения Берлинской стены". Издание подчеркивает, что Киссинджер относится к немногим американцам, которые регулярно встречались с российским лидером.
Другие материалы по этой теме

СМИ выяснили, как Трамп и Путин договорятся по Крыму

Команда Трампа анонсировала отмену 70% последних указов Обамы

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга