На западе Москвы расстрелявший пять человек мужчина покончил с собой

Установлена личность ранившего пятерых человек на западе Москвы.

Мужчина, взявший в заложники женщину в квартире дома на Ельнинской улице в Москве и ранивший из ружья пять человек, в том числе трех полицейских, покончил с собой, пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета России Юлию Иванову.

Как писал Topnews, На западе российской столицы подозреваемый в совершении преступления мужчина в ходе задержания ранил из охотничьего ружья пятерых человек, трое из ужшкммт которых — сотрудники полиции.

По информации ведомства, злоумышленник забаррикадировался в квартире и пока не был задержан. Для его захвата был вызван спецназ.

Установлена личность открывшего стрельбу на западе Москвы мужчины, сообщается на сайте столичного главка МВД.

«27 декабря в 1.30 в полицию поступила информация о том, что по адресу: ул. Ельнинская, 22, корп. 2 в подъезде при задержании правонарушителя, подозреваемого в совершении преступления по ст. 161 УК России, им из неустановленного оружия были причинены огнестрельные ранения трем сотрудникам уголовного розыска и двум гражданским лицам», — уточняется в сообщении.