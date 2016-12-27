"Раскулачивание один раз было": Татарстан протестует против бюджетной политики Москвы

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал бюджетную политику федеральных властей.

Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал «раскулачиванием» попытки федеральных властей изъять дополнительные доходы регионов-доноров в пользу реципиентов. С таким заявлением он выступил вчера на заключительной сессии Госсовета республики. Ущерб для республики от такой политики федеральных властей президент Татарстана оценил в 8 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ-Казань".

С критикой бюджетной политики федеральных властей Рустам Минниханов выступил во время обсуждения поправок в региональный бюджет на ужшкммт текущий год. Зампред комитета Госсовета Марат Галеев поинтересовался у министра финансов республики Радика Гайзатуллина, сколько регион теряет доходов из-за изменения федерального законодательства, в первую очередь в нефтяной отрасли.

«Проблемы в этой части действительно есть»,— сказал министр, оценив, что «потери по нефтянке по налогам на прибыль прогнозируются порядка 2,5 млрд рублей».

В дискуссию вмешался президент республики. «На следующий год опять идет увеличение НДПИ. Плюс 1% всей прибыли мы отдаем»,— перечислил негативные последствия для Татарстана от решений на федеральном уровне. Также он отметил, что «есть попытка изменить соотношение по софинансированию». Президент Татарстана возмутился, что такие решения «принимаются в одностороннем порядке» без согласования с регионами.

«Те, кто хорошо работает, якобы вообще не должны получать федеральных субсидий. Это вообще глупости. Куда страна идет?»— задался он вопросом.

Глава республики предположил, что «президенту России докладывают, что это безболезненно (для регионов)»: «А это болезненно. Мы должны свое мнение высказать. Это неправильно». Свою речь Рустам Минниханов завершил сравнением сложившейся ситуации с «раскулачиванием»: «Раскулачивание было. Один раз выравнивали уже. Мы видели последствия. Это некоторое подобие».

Финансовая ситуация в Татарстане за последнее время резко ухудшилась: после того, как Банк России отключил системообразующий «Татфондбанк» (ТФБ) от системы банковских электронных срочных платежей и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, в республике начался банковский кризис. Вслед за ТФБ проблемы возникли у других местных банков — вкладчики выстаивают огромные очереди, пытаясь получить деньги, напоминает EADaily.

По данным Минфина РФ на декабрь, государственный долг Татарстана составляет 94 млрд 408,5 млн рублей. Это второе место по госдолгу в России — первое занимает Краснодарский край (147 млрд).