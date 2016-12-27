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YouTube шокировало ВИДЕО, как в Якутии вахтовики на "Уралах" задавили медведя

Опубликовано 27.12.16 08:58 YouTube шокировало ВИДЕО, как в Якутии вахтовики на "Уралах" задавили медведя

На Ютуб опубликовали ВИДЕО, на которм животное в мучениях гибнет под колесами огромной машины.

На Ютуб просочилось ВИДЕО жуткого убийства медведя в Якутии. На представленных кадрах вахтовики давят хищника "Уралами", причем водитель огромной машины несколько раз наезжает на несчастное животное, однако хищник не погибает. После этого мучители решают подогнать вторую машину.

Зажатый между двумя "Уралами" медведь оказывается совершенно беззащитным, и в этот момент один из участников зверской расправы пытается ужшкммт воткнуть животному в голову железный прут.

YouTube шокировало ВИДЕО, на котором в Якутии вахтовики задавили медведя. Внимание! 18+

Пользователи соцсетей разразились гневными комментариями после увиденного. 

"Черти, нелюди!﻿", "Вы трусливые нелюди, в тюрьму вас за это﻿", "Бедный медведь", "Дико как-то", - такие комментарии оставляют юзеры на Ютуб.

По данным Ykt.ru, на видео издевательств над хищником обратил внимание министра охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. Он заявил, что по факту случившегося будет проведена проверка.

"Дал поручение управлению охоты провести тщательное расследование и принять соответствующие меры. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно", – заявил глава ведомства.
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