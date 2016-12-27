В Мытищах женщина выбросила с 15-го этажа свою семилетнюю дочь

Похожий случай произошел недавно в подмосковном Монино.

На улице Борисовка в подмосковных Мытищах женщина выбросила из окна квартиры на 15 этаже свою семилетнюю дочь. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ЧП произошло 26 декабря, примерно в 19:30 мск.

Девочка умерла на месте в результате полученных при падении травм. По данным полиции, пятилетняя сестра погибшей не пострадала.

На момент совершения преступления муж женщины находился на работе. Соседи и знакомые ужшкммт характеризуют семейство как спокойное и бесконфликтное.

В настоящее время 34-летняя мать уже задержана. Специалисты оценивают ее состояние как неадекватное. Младшая девочка находится с отцом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Похожий инцидент произошел 24 декабря 2016 года в подмосковном Монино, где был задержан 25-летний местный житель, сбросивший с балкона 8-го этажа собственного годовалого ребенка. Как отмечает "Рен-ТВ", в последнее время ребенок болел и часто плакал, и это могло стать причиной убийства: якобы малыш мешал главе семейства смотреть телевизор.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. В ближайшее отцу-убийце будет избрана мера пресечения.

Жильцы дома в Монино, где произошла трагедия, заявили, что семья жила тихо и спокойно.

"Вроде нормально жили, ничего плохого не могу сказать. Не знаю, почему это произошло, да и криков никаких не слышала в ту ночь, когда мальчика сбросили", — поведала одна из жительниц.

По словам другой соседки, последние три дня годовалый малыш болел с высокой температурой.

"Он болел, но не капризничал. Это бабушка малыша рассказала. Она в эту ночь как раз спала в одной комнате, когда произошло все это. Пыталась остановить отца, даже синяк у нее на руке остался", — рассказала женщина.

Соседи рассказали, что все случилось в районе трех часов ночи. Мать малыша в это время спала в соседней комнате и не слышала происходящего.

"Как рассказала бабушка, она внезапно проснулась и увидела, что мужчина несет ребенка к балкону. Оперативники говорят, что у мужика, по всей видимости, что-то щелкнуло в голове", — приводят слова соседки журналисты.