YouTube ВИДЕО: медведица набросилась на участницу съемок шоу «Про любовь»

Судя по опубликованному на Ютуб видео, животное испугалось внезапного прикосновения со спины.

На сотрудницу программы «Про любовь», которая выходит в эфире Первого канала, набросилась медведица, участвовавшая в записи передачи вместе с дрессировщиком. Однин из зрителей, присутствовавший на съемках программы, которую ведет Сергей Шнуров и Софико Шеварднадзе, вел прямую трансляцию в Periscope.

Нападение произошла в перерыве между съемками, когда животное спокойно выполняло команды своего дрессировщика.. Однако, несмотря на просьбы не подходить близко к медведю, в какой-то момент подошла ужшкммт помощница режиссера и протянула животному руку со спины. По всей видимости именно это и напугало медведицу в результате чего она резко ударила девушку, зацепив когтями шнурок ее бейджика и сотрудница телеканала упала на пол.

От расправы помощницу режиссера спасли дрессировщик и ведущая передачи. Пострадавшая отделалась несколькими синяками, избежав серьезных травм.

Ютуб ВИДЕО: медведь набросился на участницу съемок шоу «Про любовь»