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СМИ: Кейт Хадсон беременна от Брэда Питта

Опубликовано 26.12.16 20:34 СМИ: Кейт Хадсон беременна от Брэда Питта

По данным инсайдера, Питт не просто утешился в объятиях падчерицы Курта Расселла, а уже и внука (или внучку) ему почти подарил.

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта, последние новости: Кейт Хадсон беременна от Брэда Питта

37-летняя актриса Кейт Хадсон беременна от секс-символа Голливуда Брэда Питта. об этом сообщает портал Svopi со журнал Star.

По словам источника издания, что Питт больше не планировал детей, но готов принять ребёнка от Кейт. Также источник считает, что Энджи «впала в ярость», когда на неё дошла информация о беременности Хадсон.

"Брэд больше не планировал детей, но если Кейт и правда беременна, это будет видно уже ужшкммт очень скоро. Питт - славный парень, и я уверен, что его только порадует эта новая глава в жизни".

"Я не в курсе, как они собираются провести праздники, но, в любом случае, это - неплохой новогодний сюрприз! И несложно предположить, в какую ярость впала Анджелина, когда до нее дошли слухи о беременности любовницы бывшего мужа", - добавил "источник".

В свою очередь издание GossipCop считает новость Star очередной уткой, запущенной "для тиража". По мнению журналистов, инсайдеры ссылаются на недавнее фото, на котором папарацци поймали Кейт в Лос-Анджелесе в топорщащихся штанах для йоги, якобы подчеркнувших животик.

"Все эти спекуляции предельно странны, ведь Питт и Хадсон даже не встречаются!", - подытоживает ресурс.
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