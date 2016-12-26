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В Литве мэр попытался снять советскую звезду с новогодней елки, но жители ему не дали

Опубликовано 26.12.16 18:14 В Литве мэр попытался снять советскую звезду с новогодней елки, но жители ему не дали

Мэр Купишского района Литвы Дайнюс Бардаускас пытался снять с главной городской елки Шимониса пятиконечную звезду.

Мэр Купишского района Литвы Дайнюс Бардаускас пытался снять с главной городской елки Шимониса пятиконечную звезду, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Panskliautas.

По его мнению, горящая звезда на елке является напоминанием о коммунистической идеологии СССР и провокацией. Он также отметил, что такое украшение «не соответствует Рождеству».

Бардаускас предпринимал несколько попыток снять звезду с елки с помощью коммунальных работников. Но местные жители не дали коммунальщикам это ужшкммт сделать. Они выстроили баррикаду из своих автомобилей вокруг елки. Жители отметили, что им нравится звезда и они не видят в ней ничего предосудительного. Они посоветовали мэру заняться общественно полезными делами.

Бардаускас также заявил, что готов из собственного кармана оплатить замену звезды на любую другую новогоднюю игрушку.

"Для кого-то пятиконечная звезда в первую очередь, возможно, и ассоциируется с коммунизмом, но для меня такое сравнение равнозначно утверждению, что каждый лысый мужчина прежде всего напоминает вождя мирового пролетариата", - заявил настоятель местного костела Вознесения Девы Марии Саулюс Кумелюс. Его мнение приводит ТАСС.

С ним согласился епископ-эмирит Паневежского епископата Йонас Кауняцкас. "Не вижу в пятиконечной звезде ничего коммунистического", - сказал он.

Кауняцкас счел требование мэра Бардаускаса проявлением политического ханжества. Епископ сравнил эту ситуацию с демаршами отдельных жителей Паневежиса, которые заявили, что рождественское украшение центра города в красно-сине-белых тонах необходимо убрать, так как это является "напоминанием о России, флаг которой таких же цветов".

Елочная звезда-навершие является традиционным украшением в Новый год и Рождество. Она символизирует Вифлеемскую звезду, увидев которую, волхвы, согласно Евангелию от Матфея, прибыли в Вифлеем Иудейский, чтобы поклониться рожденному "царю Иудейскому".
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