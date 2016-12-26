Лидеры стран Евразийского экономического союза подписали новую редакцию Таможенного кодекса организации.

Лидеры стран Евразийского экономического союза, включая Киргизию, подписали Таможенный кодекс союза, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, сообщает РИА Новости.

Ранее он сообщал, что три страны подписали Таможенный кодекс, за исключением Киргизии.

Документ существенно облегчает все таможенные процедуры внутри стран ЕАЭС. Саркисян отметил, что Киргизия, которая в ходе церемонии подписания документов не поставила свою ужшкммт подпись под Таможенным кодексом, в итоге его утвердила.

"Киргизия подписала Таможенный кодекс. У нас со стороны Киргизии не подписано только заявление относительно того, как мы будем выстраивать внешнеэкономическую деятельность. Это связано с тем, что наши киргизские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно снятия барьеров, изъятия ограничений на внутреннем рынке", — пояснил он.

Белорусский президент Александр Лукашенко на саммит не приехал. Как пояснил накануне пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, отсутствие Лукашенко на саммите не помешает обсуждению вопросов, связных с интеграцией. Пресс-серкетарь уточнил, что все документы, подписание которых планируется, уже согласованы с белорусскими коллегами и будут переданы президенту Белоруссии для подписания позднее, напоминает РБК.

Таможенный кодекс был согласован и одобрен премьерами пяти стран ЕАЭС 16 ноября. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия. Сегодня же в Петербурге проходит саммит Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).