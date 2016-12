Опубликован ТОП-10 самых популярных рождественских YouTube ВИДЕО Ютуб подготовил список ВИДЕО, которые чаще всего смотрят пользователи в рождественский сезон. В предверии новогодних праздников видеохостинг YouTube подвел итоги, составив список 10 самых популярных рождественских видео. Возглавил список клип Джастина Бибера на песню Mistletoe, который набрал в общей сложности свыше 260 миллионов просмотров. Удивительно, но клип Бибера сумел обогнать даже традиционный рождественский хит Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, у которого на YouTube около 250 миллионов просмотров. В десятке самых популярных рождественских видео YouTube лидируют различные версии All I Want for Christmas Is You и клипы Pentatonix, а Джастин Бибер представлен дважды – помимо клипа на Mistletoe, в рейтинг попал ужшкммт и совместный клип Бибера с Мэрайей Кэри. Полностью десятка самых популярных видео выглядит следующим образом: YouTube ВИДЕО песни Mistletoe Джастина Бибера набрал свыше 260 млн просмотров 2. Мэрайя Кэри - All I Want for Christmas Is You 3. Last Christmas, группа Wham! 4. All I Want for Christmas Is You – дуэт Джастина Бибера и Мэрайи Кэри 5. Little Drummer Boy, Pentatonix 6. Santa Tell Me, Ариана Гранде 7. Carol of the Bells, Pentatonix 8. Merry Christmas Everyone, Shakin' Stevens 9. All I Want for Christmas Is You – версия из «автомобильного караоке» Джеймса Кордена 10. God Rest Ye Merry Gentlemen, Pentatonix Твитнуть Другие материалы по этой теме Кинокритики обнародовали ТОП лучших актеров и фильмов 2016 года (ФОТО) Названы номинанты на премию "Золотой глобус" Новости наших партнеров Нативная реклама ADWILE Новости СМИ2 новости Загрузка... Загрузка... 24СМИ