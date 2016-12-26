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Опубликован ТОП-10 самых популярных рождественских YouTube ВИДЕО

Опубликовано 26.12.16 16:57 Опубликован ТОП-10 самых популярных рождественских YouTube ВИДЕО

Ютуб подготовил список ВИДЕО, которые чаще всего смотрят пользователи в рождественский сезон.

В предверии новогодних праздников видеохостинг YouTube подвел итоги, составив список 10 самых популярных рождественских видео.

Возглавил список клип Джастина Бибера на песню Mistletoe, который набрал в общей сложности свыше 260 миллионов просмотров. Удивительно, но клип Бибера сумел обогнать даже традиционный рождественский хит Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, у которого на YouTube около 250 миллионов просмотров.

В десятке самых популярных рождественских видео YouTube лидируют различные версии All I Want for Christmas Is You и клипы Pentatonix, а Джастин Бибер представлен дважды – помимо клипа на Mistletoe, в рейтинг попал ужшкммт и совместный клип Бибера с Мэрайей Кэри.

Полностью десятка самых популярных видео выглядит следующим образом:

YouTube ВИДЕО песни Mistletoe Джастина Бибера набрал свыше 260 млн просмотров

2. Мэрайя Кэри - All I Want for Christmas Is You

3. Last Christmas, группа Wham!

4. All I Want for Christmas Is You – дуэт Джастина Бибера и Мэрайи Кэри

5. Little Drummer Boy, Pentatonix

6. Santa Tell Me, Ариана Гранде

7. Carol of the Bells, Pentatonix

8. Merry Christmas Everyone, Shakin' Stevens

9. All I Want for Christmas Is You – версия из «автомобильного караоке» Джеймса Кордена

10. God Rest Ye Merry Gentlemen, Pentatonix
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