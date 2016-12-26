Опубликован ТОП-10 самых популярных рождественских YouTube ВИДЕО
Опубликовано 26.12.16 16:57
Ютуб подготовил список ВИДЕО, которые чаще всего смотрят пользователи в рождественский сезон.
В предверии новогодних праздников видеохостинг YouTube подвел итоги, составив список 10 самых популярных рождественских видео.
Возглавил список клип Джастина Бибера на песню Mistletoe, который набрал в общей сложности свыше 260 миллионов просмотров. Удивительно, но клип Бибера сумел обогнать даже традиционный рождественский хит Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, у которого на YouTube около 250 миллионов просмотров.
В десятке самых популярных рождественских видео YouTube лидируют различные версии All I Want for Christmas Is You и клипы Pentatonix, а Джастин Бибер представлен дважды – помимо клипа на Mistletoe, в рейтинг попал ужшкммт и совместный клип Бибера с Мэрайей Кэри.
Полностью десятка самых популярных видео выглядит следующим образом:
YouTube ВИДЕО песни Mistletoe Джастина Бибера набрал свыше 260 млн просмотров
2. Мэрайя Кэри - All I Want for Christmas Is You
3. Last Christmas, группа Wham!
4. All I Want for Christmas Is You – дуэт Джастина Бибера и Мэрайи Кэри
5. Little Drummer Boy, Pentatonix
6. Santa Tell Me, Ариана Гранде
7. Carol of the Bells, Pentatonix
8. Merry Christmas Everyone, Shakin' Stevens
9. All I Want for Christmas Is You – версия из «автомобильного караоке» Джеймса Кордена