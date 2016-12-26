"Голос", 5 сезон: финалист шоу Александр Панайотов рассказал о родстве с покойным Джорджем Майклом (ФОТО)

"Голос", 5 сезон: Александр Панайотов заявил о том, что у него были общие предки с покойным британским артистом.

"Голос", 5 сезон: Александр Панайотов рассказал о родтсве с покойным Джорджем Майклом

Звезда шоу "Голос", 5 сезон, Александр Панайотов эмоционально отреагировал на появившееся в СМИ известие о кончине известного британского певца Джорджа Майкла. Как написал участник популярного проекта в своем Facebook, новость о смерти артиста просто убила его. По словам Панайотова, Джордж Майкл был для него непререкаемым авторитетом и главным кумиром юности. При этом он отметил, что эта утрата особенно для него ужшкммт тяжела, так как у него у него с Джорджем Майклом общий род, а настоящее имя мировой иконы музыки — Йоргос Кириакос Панайоту, пишет Life.

Джордж Майкл ФОТО

Несколько лет назад Александр Выяснил, что предком российского артиста и мировой знаменитости является житель Кипра греческого происхождения — Пётр Панайоту. По геналогическому древу, в 18 веке у Панайоту было четыре сына, и вся семья проживала на средиземноморском острове.

Вскоре младший сын Петра уехал с Кипра и связал свою жизнь с девушкой из Болгарии, после чего семья перекочевала на Украину, откуда и пошла ветвь украинских Панайотовых. При этом корни Джорджа Майкла идут от второго сына Петра Панайоту, чья семья вскоре перебралась в Великобританию. Как утверждает Александр, Джордж Майкл являляся его родственником в 8-м колене.