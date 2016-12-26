 
TOP 10

1 Первое ФОТО с места падения Ту-154 в Черное море появилось в Сети

2 Очевидцы рассказали о падении ТУ-154 в Черное море

3 В Черном море найден фюзеляж разбившегося Ту-154

4 Названа вероятная причина смерти певца Джорджа Майкла

5 Начальника аппарата Сечина нашли мертвым в машине в центре Москвы

6 Опубликовано ФОТО из разбившегося в Сочи Ту-154

7 "Уродливое сумасшествие": в Кремле прокомментировали слова Божены Рынски о крушении Ту-154 (ВИДЕО)

8 Ученые вычислили дату разрушения Земли

9 В Перу нашли тысячелетние останки инопланетян (ФОТО)

10 Памятник Жанны Фриске на могиле певицы шокировал ее фанатов (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

"Голос", 5 сезон: финалист шоу Александр Панайотов рассказал о родстве с покойным Джорджем Майклом (ФОТО)

Опубликовано 26.12.16 16:16 "Голос", 5 сезон: финалист шоу Александр Панайотов рассказал о родстве с покойным Джорджем Майклом (ФОТО)

"Голос", 5 сезон: Александр Панайотов заявил о том, что у него были общие предки с покойным британским артистом.

"Голос", 5 сезон: Александр Панайотов рассказал о родтсве с покойным Джорджем Майклом

Звезда шоу "Голос", 5 сезон, Александр Панайотов эмоционально отреагировал на появившееся в СМИ известие о кончине известного британского певца Джорджа Майкла. Как написал участник популярного проекта в своем Facebook, новость о смерти артиста просто убила его. По словам Панайотова, Джордж Майкл был для него непререкаемым авторитетом и главным кумиром юности. При этом он отметил, что эта утрата особенно для него ужшкммт тяжела, так как у него у него с Джорджем Майклом общий род, а настоящее имя мировой иконы музыки — Йоргос Кириакос Панайоту, пишет Life.

Джордж Майкл ФОТО

Несколько лет назад Александр Выяснил, что предком российского артиста и мировой знаменитости является житель Кипра греческого происхождения — Пётр Панайоту. По геналогическому древу, в 18 веке у Панайоту было четыре сына, и вся семья проживала на средиземноморском острове.

Вскоре младший сын Петра уехал с Кипра и связал свою жизнь с девушкой из Болгарии, после чего семья перекочевала на Украину, откуда и пошла ветвь украинских Панайотовых. При этом корни Джорджа Майкла идут от второго сына Петра Панайоту, чья семья вскоре перебралась в Великобританию. Как утверждает Александр, Джордж Майкл являляся его родственником в 8-м колене.
Другие материалы по этой теме

Музыкант Орзабал похвалил Панайотова и Алексееву за исполнение своей песни на "Голосе" (ВИДЕО)

СМИ: Александр Панайотов нарасхват благодаря участию в "Голосе" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга