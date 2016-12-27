Курс доллара на сегодня, 27 декабря 2016: эксперты рассказали о перспективах рубля в 2017 году

Курс валют на сегодня, 27 декабря 2016: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на 27 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 декабря 2016, ЦБ РФ

Курс евро на сегодня вырос на 18,6 копейки по сравнению с показателем понедельника и составил 63,72 рубля, курс доллара на 27 декабря 2016 года поднялся на 5,56 копейки и составил 60,90 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 11,42 копейки, составив 62,17 рубля.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение эксперта

По словам замдиректора аналитического департамента Альпари Анны Кокоревой, курс рубля ужшкммт показал неплохие результаты в 2016 году: российская валюта укрепилась к доллару США на 16%, и на 20% к евро. Это является одним из самых лучших результатов среди валют развивающихся стран.

Однако, как отмечает Кокорева, в 2017 году рубль вряд ли сможет укрепиться еще сильнее, так как цены на нефть, по ожиданию аналитиков, проявят устойчивость тольков первой половине года на фоне договоренностей ОПЕК, и с ростом волатильности рынка "черного золота" во второй половине года увеличится и амплитуда колебания рубля.

"Дефицит бюджета также не позволит сильно укрепиться российской валюте, даже если цены на нефть пойдут в рост. Сильная национальная валюта России сейчас не требуется, это факт. Наполняемость бюджета гораздо важнее. Шансы на укрепление рубля будут расти по мере снижения дефицита, то есть возврата рублевых пар к докризисным отметкам можно ожидать не ранее 2019 года. При этом улучшение макроэкономических показателей России, безусловно, будет противовесом дефициту и не позволит парам подняться слишком высоко", — приводит слова Кокоревой Regnum.

Другим важным фактором, сдерживающим укрепление рубля, по мнению эксперта, является монетарная политика ФРС США, которая ужесточится в будущем году.

"Рынок ожидает повышения процентной ставки еще как минимум на 0,5−0,75%. Постепенное увеличение ставки будет укреплять позиции доллара в мире, а значит, валюты развивающихся стран вновь будут под ударом. На этом фоне динамика рубля к евро и доллару будет неоднозначной, возможна раскорреляция, то есть рубль будет более устойчив к евро, чем к доллару США", — отметила Кокорева.

Эксперт предполагает, что на фоне перечисленных выше факторов диапазон торгов пары доллар/рубль ожидается в рамках 59−64, а пары евро/рубль — в рамках 60−64. При этом во второй половине года диапазон может сместиться на два-три рубля вверх.