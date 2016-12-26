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Крушение Ту-154: в Черном море найден фюзеляж разбившегося самолета Минобороны РФ

Опубликовано 26.12.16 15:10 Крушение Ту-154: в Черном море найден фюзеляж разбившегося самолета Минобороны РФ

Авиакатастрофа в Сочи 2016: согласно предварительным данным, обломки находятся на глубине 27 метров.

Крушение Ту-154 в Черном море: обнаружен фюзеляж самолета

Водолазы нашли в Черном море фюзеляж разбившегося в минувшее воскресенье самолета Ту-154. Согласно предварительной информации, обломки опустились на глубину 27 метров в одной миле от берега.

"Двадцать шестого декабря в 13.20 водолазы ЮРПСО МЧС России обнаружили в Черном море фюзеляж самолета, потерпевшего крушение накануне. По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров на удалении в 1 милю от берега ужшкммт по направлению от взлетной полосы", — цитирует РИА Новости источник в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

По информации в ФСБ, признаков теракта пока обнаружено не было. В качестве основных версий крушения Ту-154 в Черном море считаются попадание в двигатель посторонних предметов, а также некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность.

Как писал TopNews, самолет Ту-154 Минобороны РФ следовал из Москвы в Сирию, а в Сочи он садился на дозаправку. Воздушное судно разбилось утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека. Все они погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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