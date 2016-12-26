В сирийском Алеппо нашли массовые захоронения людей со следами пыток (ВИДЕО)

Жители освобождённого города подвергались диким пыткам и расправе, большую часть убили выстрелом в голову.

В Алеппо обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев, заявил РИА Новости официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало", — сказал он.

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Конашенков подчеркнул, что все факты тщательно документируются как тяжелейшие военные преступления террористов и будут преданы максимальной огласке, "чтобы европейские покровители так называемых "оппозиционеров" в Лондоне и Париже ужшкммт хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства".

"Единственных, кого пока не удается найти в восточном Алеппо — это так называемых "волонтеров-спасателей" из "Белых касок", торжественно принимавшихся в лучших домах Парижа и Лондона и едва не представленных на нобелевскую премию мира", — отметил он.

Кроме того, по его словам, в освобожденных от боевиков районах Алеппо обнаружены "семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов, а также большое количество учетных документов", пишет "Интерфакс".

Генерал добавил, что в последние дни, когда российские офицеры завозили автобусы в подконтрольные боевикам районы Алеппо, террористы вели минирование территории.

"Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы, и даже детские игрушки", - сказал Конашенков.

"На крохотном пятачке городской территории обнаружены три танка, две пушки, две реактивные системы залпового огня, и несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем", - добавил генерал.