Крушение Ту-154 над Черным морем: основные версии падения самолета в Сочи назвали в ФСБ (ВИДЕО)

Крушение самолета в Сочи 2016, последние новости: в Федеральной службе безопасности РФ рассказали о признаках возможного теракта на борту Ту-154. В свою очередь, специалисты утверждают, что вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154.

Крушение самолета в Сочи 2016: в ФСБ назвали основные версии трагедии

ФСБ России сообщила, что основными рабочими версиями крушения Ту-154 в Черном море, которое произошло 25 декабря, являются "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета", сообщает "Интерфакс".

При этом в службе отметили, что признаков, указывающих на возможность совершения теракта на борту самолета к настоящему времени не получено.

"Признаков и фактов, указывающих на ужшкммт возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что, "по состоянию на настоящий момент, установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы".

По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.351 (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Крушение самолета Ту-154 в Сочи 2016: специалисты рассказали о странной вспышке в небе

Попавшая в объектив камер видеонаблюдения странная вспышка над Черным морем недалеко от сочинского аэропорта не имеет отношения к разбившемуся Ту-154 Минобороны.

"Внимательно изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, зафиксировавших яркую вспышку в небе над Черным морем накануне утром. Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения", - цитирует агентство источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

Предположения о том, что на борту якобы могла произойти нештатная ситуация, вплоть до взрыва, он назвал преждевременными.

"На текущий момент недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы. Необходимо поднять на поверхность двигатели и изучить их состояние. Также необходимо внимательно изучить данные с РЛС и сведения, хранящиеся на бортовых самописцах. Лишь после этого какие-либо объективные версии можно выстраивать", - сказал собеседник журналистов.

Как писал TopNews, ранее некоторые СМИ распространили ВИДЕО с камер наружного наблюдения одного из сочинских пляжей. В кадре отчетливо видна яркая вспышка, в связи с чем несколько экспертов предположили, что самолет якобы взорвался в воздухе.