Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют три вокзала

В Москве началась эвакуация с трех вокзалов — Ленинградского, Ярославского и Казанского.

Сотрудники полиции эвакуируют людей с Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов на Комсомольской площади в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Анонимное сообщение о возможном взрыве на вокзале на Комсомольской площади в центре Москвы поступило в понедельник днем в полицию от неизвестного по телефону. На место происшествия прибыли ужшкммт сотрудники правоохранительных органов, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.

В целях безопасности из помещений всех трех вокзалов проводится эвакуация людей. Прибывшие кинологи со служебными собаками приступили к обследованию помещений. Принимаются меры для установления и задержания анонимного заявителя.

«Да, проходит эвакуация трех вокзалов, идет проверка. Это не отразится на движении поездов, сейчас график движения не изменен», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

Директор кафе «Хлеб насущный», расположенного на территории Ленинградского вокзала, подтвердила информацию об эвакуации. «Да, сейчас нас эвакуируют. Подошел начальник вокзала и сообщил, что необходимо покинуть здание вокзала», — сообщила РБК директор кафе «Хлеб насущный» Елена Фомина.

Об эвакуации также сообщили в ресторане быстрого питания KFC, который расположен на территории Казанского вокзала. «К нам сейчас пришли сотрудники вокзала, сообщили о необходимости срочно покинуть здание из-за возможной угрозы взрыва», — рассказали в KFC.