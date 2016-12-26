 
TOP 10

1 Первое ФОТО с места падения Ту-154 в Черное море появилось в Сети

2 Очевидцы рассказали о падении ТУ-154 в Черное море

3 В Черном море найден фюзеляж разбившегося Ту-154

4 Названа вероятная причина смерти певца Джорджа Майкла

5 Начальника аппарата Сечина нашли мертвым в машине в центре Москвы

6 Опубликовано ФОТО из разбившегося в Сочи Ту-154

7 "Уродливое сумасшествие": в Кремле прокомментировали слова Божены Рынски о крушении Ту-154 (ВИДЕО)

8 Ученые вычислили дату разрушения Земли

9 В Перу нашли тысячелетние останки инопланетян (ФОТО)

10 Памятник Жанны Фриске на могиле певицы шокировал ее фанатов (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют три вокзала

Опубликовано 26.12.16 14:12 Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуируют три вокзала

В Москве началась эвакуация с трех вокзалов — Ленинградского, Ярославского и Казанского.

Сотрудники полиции эвакуируют людей с Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов на Комсомольской площади в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Анонимное сообщение о возможном взрыве на вокзале на Комсомольской площади в центре Москвы поступило в понедельник днем в полицию от неизвестного по телефону. На место происшествия прибыли ужшкммт сотрудники правоохранительных органов, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи.

В целях безопасности из помещений всех трех вокзалов проводится эвакуация людей. Прибывшие кинологи со служебными собаками приступили к обследованию помещений. Принимаются меры для установления и задержания анонимного заявителя.

«Да, проходит эвакуация трех вокзалов, идет проверка. Это не отразится на движении поездов, сейчас график движения не изменен», — сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

Директор кафе «Хлеб насущный», расположенного на территории Ленинградского вокзала, подтвердила информацию об эвакуации. «Да, сейчас нас эвакуируют. Подошел начальник вокзала и сообщил, что необходимо покинуть здание вокзала», — сообщила РБК директор кафе «Хлеб насущный» Елена Фомина.

Об эвакуации также сообщили в ресторане быстрого питания KFC, который расположен на территории Казанского вокзала. «К нам сейчас пришли сотрудники вокзала, сообщили о необходимости срочно покинуть здание из-за возможной угрозы взрыва», — рассказали в KFC.
Другие материалы по этой теме

В московском ЦУМе из-за пожара эвакуировали тысячу человек (ФОТО, ВИДЕО)

Угроза теракта в Пулково: аэропорт эвакуируют из-за сообщения о бомбе

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга