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В Перу нашли тысячелетние останки инопланетян (ФОТО)

Опубликовано 26.12.16 13:20 В Перу нашли тысячелетние останки инопланетян (ФОТО)

Спелеологи во время исследования пещеры в пустыне Атакама (Перу) обнаружили необычные мумии.

В ходе исследования пустыни Атакама в Перу, спелеологи обнаружили мумифицированные останки тысячелетней давности неизвестного происхождения - череп вытянутой формы и небольшую фигурку. Пока ученые не могут сказать, кому принадлежат эти останки, находка оправлена на экспертизу для установления ее происхождения, пишет "ПолитЭксперт".

Найденная фигурка отличается маленьким размером и тонкими костями толщиной всего пять миллиметров. Для установления происхождения ужшкммт мумии и других деталей будет проведен радиоуглеродный анализ останков.

Найденный череп тоже вызвал большой интерес у ученых. Размер артефакта составляет всего 13 сантиметров. Предполагается, что череп мог принадлежать некоему существу, рост которого едва ли достигает 30 сантиметров. Некоторые ученые отметили, что мумии, абсолютно непохожие на людей, ранее им никогда не встречались.
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