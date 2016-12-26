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Что приготовить на Новый год 2017, рецепты с ФОТО, меню, в чем встречать год Петуха (ФОТО)

Опубликовано 26.12.16 12:45 Что приготовить на Новый год 2017, рецепты с ФОТО, меню, в чем встречать год Петуха (ФОТО)

В чем встречать 2017 год Петуха, а также меню на Новый год 2017, что приготовить - это и многое другое читайте в обзоре TopNews.

Новый год 2017: как встречать и что готовить?

Россияне затаились в приятном ожидании самого главного и волшебного праздника - Нового года, до наступления которого остались считанные дни. В этот предновогодний период идут последние приготовления, и хозяйки продумывают последние детали новогоднего стола и своего образа в этот праздник. 

Что приготовить на Новый год 2017 рецепты с ФОТО 

 Хозяином Нового 2017 года является Огненный Петух. Этот символ отличается своеобразным ужшкммт нравом - он заядлый семьянин и домосед. Он предпочитает лёгкость и простоту. Астрологи советуют на этот Новый год не сильно экспериментировать с новыми блюдами, сделав упор на традиционные и давно знакомые продукты.

По центру стола необходимо поставить корзину с фруктами и другие лакомства, которые предпочитает хозяин года - семечки и орехи.

На новогодний стол лучше не подавать курицу. Ее с успехом заменит утка или гусь. Также можно приготовить свинину, говядину, баранину, а также любые овощные и мучные блюда.

После обильного ужина десерт должен быть легким. Например, можно подать пахлаву, печенье с семечками, козинаки, мороженое, мусс или желе.

TopNews подготовил небольшую подборку рецептом на Новый год с фото, которые непременно порадуют Ваших гостей в этот волшебный праздник.

 

Этoт сaлaт «Невестa» нa рaсхвaт, переплюнул уже шубу и oливье, вкуснoтище. Салат «Невеста» — праздничный, красивый, нежный, воздушный. Это все без преувеличений. Попробуйте на досуге этот удивительный салатик, нравится всем без исключения, кто пробует. Копченую курицу можно заменить жареным или тушеным окорочком – будет вкуснее. Чем отварное филе. Майонез, желательно, возьмите низкокалорийный. Дерзайте в пробе нового вкусного салата! 300г копченой курицы 4 яйца 1 плавленый сырок «Дружба» Картофель 2 шт. Лук по вкусу, лучше репчатый, можно зеленый Майонез Как готовить салат «Невеста» с копченой курицей: 1.Отвариваем яйца и картофель до готовности, курицу режем мелкими кусочкам. 2.Картофель будем тереть на крупную терку, сыр – на мелкой, желтки и белки — отдельно. 3.Лук лучше использовать репчатый, предварительно замариновав его (мелко нарезать и на 10-20 минут залить смесью уксуса 1 ст. л. и горячей воды) 4.Тереть каждый слой продуктов нужно на весу над тарелкой ( или плоским блюдом), чтобы салат вышел действительно воздушным и нежным. Выкладываем салат «Невеста» слоями, делая между ними майонезную сетку. 1-й слой: курица, майонез 2-й: лук 3-й: картофель, майонез 4-й: желтки 5-й: плавленый сыр, майонез 6-й: белки. Как видите, майонез не после каждого слоя. При желании, можно слои повторить еще раз. Дать салату пропитаться несколько часов. Приятного аппетита! #невеста #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано Новогодние Рецепты (@great.foood)

 

ЗАКУСКИ ИЗ ЛАВАША Развернуть лаваш (тонкий), положить на него начинку и свернуть рулетиками или конвертиками. Дать пропитаться 30 минут.Выложить на тарелку и украсить зеленью. Можно нарезать ломтиками. Начинки для лаваша: 1. 1 упаковку крабовых палочек измельчить. Добавить зелень петрушки и укропа, чеснок и майонез по вкусу. Начинка не должна быть жидкой. Добавить 100 г тертого сыра и перемешать. 2. 200 г творога смешать с чесноком, зеленью укропа. Добавить майонез, перемешать. 3. 200 г адыгейского сыра размять руками до крошки. Добавить 100 г корейской моркови, зелень петрушки и майонез. 4. Банку рыбных консервов в масле размять. Добавить 200 г тертого сыра, зелень укропа и майонез. 5. 300 г филе соленой сельди измельчить. Добавить петрушку и укроп, 3 вареных яйца, 2 вареные моркови, натертые на терке. Добавить майонез и перемешать. 6. 200 г ветчины натереть на крупной терке, добавить 100 г тертого сыра, чеснок, укроп и майонез по вкусу. 7. 200 г ветчины и 100 г сыра натереть на терке. Добавить 100 г корейской моркови, укроп и майонез. 8. 3 соленых огурца натереть на крупной терке, 300 г жаренного или копченого мяса курицы мелко нарезать, 1 болгарский перец и 2 луковицы очень мелко нарезать и спассеровать. Все перемешать, добавить 2 свежих помидора и майонез. 9. 100 г тертого сыра соединить с 200 г обжаренного фарша, чесноком, 1 банкой белой фасоли, 1 болгарским перцем и майонезом. 10. 200 г сыра натереть на терке. Добавить соль, майонез и много зелени кинзы, укропа и петрушки. 11. 1 луковицу спассеровать на растительном масле и смешать с 1 вареным яйцом, 2 вареными морковками, 2 плавлеными сырками (на терке), майонезом и зеленью. 12. 1 свежую морковь и 2 свежих огурца натереть на терке. Добавить 2 помидора, 2 яйца, чеснок, из мельченные грецкие орехи, петрушку, укроп, майонез. 13. 200 г творога смешать с 20 г тертого сыра, чесноком, майонезом и зеленью петрушки и укропа. #лаваш #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

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Рулетики мясные к праздничному столу. Ингредиенты: Свиное филе - 700 г. Грибы - 500 г. Лук репчатый - 2 шт. Яйцо куриное - 2 шт. Сыр твердый - 150 г. Сливки - 1 стакан Соль - по вкусу Перец черный молотый - по вкусу Масло подсолнечное - 40 г. Приготовление: 1.Начнем с приготовления начинки из грибов и лука. Для этого на умеренном огне разогрейте сковороду с 2-3 ст. л. подсолнечного масла. Очистите лук и порежьте его на 1/4 круга, поджаривайте до приобретения золотистого оттенка. Не забывайте время от времени помешивать 2.Промойте и очистите шампиньоны, затем нарежьте кубиками. Когда лук будет готов, добавьте в сковороду нарезанные грибы. Жарьте все вместе еще минут 10-15, периодически помешивая. Грибы уменьшатся в размере и пустят сок — когда он испарится, сковородку можно снимать с плиты 3.Высыпьте содержимое сковороды в миску. Почистите сваренные яйца, порежьте их и добавьте сюда же 4.Добавьте тертый сыр 5.Хорошенько все перемешайте, добавьте соль и черный перец по вкусу. Начинка готова. Теперь приготовим мясо. Порежьте свинину на куски толщиной чуть меньше 1 см. Каждый кусок посолите с обеих сторон и отбейте молотком для мяса так, чтобы он был достаточно тонким и большим для того, чтобы завернуть в него начинку 6.На один конец мясного куска положите две ст.л. начинки 7.Загните мясо И заверните в рулетик 8.Зафиксируйте с помощью зубочисток или нити 9.Такие же действия проделайте со всем мясом 10.Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на умеренном огне. Жарьте мясные крученыки со всех сторон, начиная со стороны, на которую приходится шов. Когда эта сторона достаточно прожарится, зубочистки можно вынуть — ролл уже достаточно зафиксирован 11.Готовые крученыки перекладывайте со сковороды в емкость для запекания. Добавьте около 1,5 стакана воды 12.Полейте рулетики сливками 13.Посыпьте черным меленым перцем и солью. Поставьте в предварительно разогретую духовку. Запекайте при температуре 180 С около 30 мин. Подавайте горячим в качестве основного блюда с гарниром на ваш вкус Приятного аппетита! #рулетики #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

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Сладкие канапе🍒🍡🍇🍍 На праздничный стол🎉 На шпашку наколоть кубик ананаса (или сыра по вкусу), виноград или клубнику, сверху грецкий орех. Приятного аппетита! ##канапе #сладкиканапе #закуска #закуски #бутерброд #бутерброды #закуски #блюданановыйгод #новыйгод #праздничныйстол #праздниккнамприходит #вкусныйужин #едаялюблютебя #кушатьхочется #пища #едадолжнабытьвкусной #инстаеда #едаеда #вкусно #вкуснотища #вкусняшка #блюдодня #едадляжизни #вкуснаяеда #вкусняшки #самаготовила #салат #пп

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Тарталетки с творожным сыром и семгой 😋 Закуска к праздничному столу будет готова очень быстро, если вы воспользуетесь мои рецептом, как приготовить тарталетки с творожным сыром и семгой. Пробуйте и вы готовить с нами! Ингредиенты: Тарталетки — 20 Штук Зелень — 1 Пучок Творог 9% — 200 Грамм Семга — 200 Грамм Количество порций: 10 Как приготовить: 1. Для приготовления тарталеток с творожным сыром и семгой подготовьте тарталетки. Их можно испечь дома из песочного теста или купить вафельные или песочные в магазине. 2. Измельчите зелень. Можно взять несколько сортов зелени на ваш выбор. 3. Смешайте протертый на мелком сите творог с измельченной зеленью. Добавьте немного соли. Перемешайте. Если масса получилась слишком тугой, добавьте немного сметаны. 4. Полученной массой наполните тарталетки. 5. На каждую тарталетку уложите кусочек семги. Для таких закусок лучше купить подготовленную семгу. Под подготовленной семгой следует понимать идеально нарезанные кусочки семги в вакуумных упаковках. Они отлично подходят для таких блюд и эстетично, практически одинаковыми смотрятся на готовом блюде. Подайте тарталетки к столу. #vpovare #тарталетки #закуски #закуска #праздничныйстол #новыйгод2017 #едимдома #годпетуха

Фото опубликовано Новогодние Рецепты Повара (@vpovare)

 

#Repost @great.foood with @repostapp ・・・ Быстрый вишневый пирог "Наслаждение". Вам потребуется: Для теста: 3 яйца 150 гр сахара 150 гр муки Для крема: 250 гр сливок 33-35% 250 гр сыра маскарпоне 150 гр сахара вишня, можно взять мороженую предварительно разморозив Опционно: компот из вишни или черешни 100 гр шоколада Как готовить: 1. Яйца взбить с сахаром (взбивать в течение 5-7 минут). 2. Добавить муку, замесить не густое тесто. 3. Тесто выложить в смазанную маслом форму. 4. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку. 5. Выпекать в течение 20-25 минут. 6. Выпеченный корж немного пропитать вишневым компотом. 7. Выложить на корж вишню (косточки удалить). 8. Приготовить крем. 9. Для этого сливки взбить с сахаром. 10. Добавить маскарпоне, перемешать. 11. Выложить крем на вишню. 12. Шоколад натереть на мелкой терке. Посыпать пирог шоколадом. 13. Поставить в холодильник на 3-4 часа. Приятного аппетита! Автор: Анастасия Скрипкина #десерт #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

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В чем встречать Новый 2017 год Огненного Петуха?

Главными цветами Нового 2017 года станут красный, огненный, а также их производные - бордовый, алый, розовый, желтый, оранжевый, золотой и бронзовый.

Огненного Петуха непременно порадуют яркие женские наряды с несимметричным кроем. При этом не рекомендуется слишком увлекаться аксессуарами. Подчеркните свой образ лаконичным браслетом, крупными серьгами или стильным поясом. Однако не следует украшать себя как новогоднюю елку.

Мужчинам рекомендуется отойти от небрежного образа, отдав предпочтение строгим и элегантным костюмам. Праздничную нотку непременно внесет яркий галстук или платок, торчащий из кармана пиджака.
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