Что приготовить на Новый год 2017, рецепты с ФОТО, меню, в чем встречать год Петуха (ФОТО)

В чем встречать 2017 год Петуха, а также меню на Новый год 2017, что приготовить - это и многое другое читайте в обзоре TopNews.

Новый год 2017: как встречать и что готовить?

Россияне затаились в приятном ожидании самого главного и волшебного праздника - Нового года, до наступления которого остались считанные дни. В этот предновогодний период идут последние приготовления, и хозяйки продумывают последние детали новогоднего стола и своего образа в этот праздник.

Что приготовить на Новый год 2017 рецепты с ФОТО

Хозяином Нового 2017 года является Огненный Петух. Этот символ отличается своеобразным ужшкммт нравом - он заядлый семьянин и домосед. Он предпочитает лёгкость и простоту. Астрологи советуют на этот Новый год не сильно экспериментировать с новыми блюдами, сделав упор на традиционные и давно знакомые продукты.

По центру стола необходимо поставить корзину с фруктами и другие лакомства, которые предпочитает хозяин года - семечки и орехи.

На новогодний стол лучше не подавать курицу. Ее с успехом заменит утка или гусь. Также можно приготовить свинину, говядину, баранину, а также любые овощные и мучные блюда.

После обильного ужина десерт должен быть легким. Например, можно подать пахлаву, печенье с семечками, козинаки, мороженое, мусс или желе.

TopNews подготовил небольшую подборку рецептом на Новый год с фото, которые непременно порадуют Ваших гостей в этот волшебный праздник.

В чем встречать Новый 2017 год Огненного Петуха?

Главными цветами Нового 2017 года станут красный, огненный, а также их производные - бордовый, алый, розовый, желтый, оранжевый, золотой и бронзовый.

Огненного Петуха непременно порадуют яркие женские наряды с несимметричным кроем. При этом не рекомендуется слишком увлекаться аксессуарами. Подчеркните свой образ лаконичным браслетом, крупными серьгами или стильным поясом. Однако не следует украшать себя как новогоднюю елку.

Мужчинам рекомендуется отойти от небрежного образа, отдав предпочтение строгим и элегантным костюмам. Праздничную нотку непременно внесет яркий галстук или платок, торчащий из кармана пиджака.