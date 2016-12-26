Тото Кутуньо мог погибнуть вместе с ансамблем Александрова (ФОТО)

Также в Сирию должен был полететь Иосиф Кобзон.

Знаменитый известный итальянский певец Тото Кутуньо выразил свои соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Ту-154, на борту которого, среди прочих, находились артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. По словам итальянца, он мог быть с ними в самолете в момент крушения.

"Я потрясен этой трагедией, в том числе и потому, что месяц назад они связались с моим менеджером и пригласили выступить в Сирии, как ужшкммт раз 29 декабря", – сказал певец, отметив, что у него уже были запланированы другие мероприятия на этот день, поэтому от поездки в Сирию пришлось отказаться.

"Возможно, таково желание судьбы", – приводит слова Кутуньо RT со ссылкой на зарубежные источники.

По его словам, он не раз выступал совместно с ансамблем.

"У меня много связанных с ними воспоминаний, самое приятное из них – наше выступление на Фестивале в Сан-Ремо, куда я пригласил их", – сказал Кутуньо.

Он отметил, что артисты ансамбля "поразительно пели на итальянском" и были "изумительными людьми".

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист СССР Иосиф Кобзон сказал, что должен был лететь вместе с ансамблем имени Александрова на авиабазу Хмеймим. Ранее певец многократно выступал с этим ансамблем.

Кобзон рассказал, что 14 декабря он выступал в Колонном зале вместе с ансамблем, и руководитель Валерий Халилов просил его полететь в Сирию вместе.

"Но я сказал, что у меня медицинская виза, и я должен лететь на лечение", - приводит слова Кобзона ТАССрассказал он.

Народный артист СССР добавил, что предложил полететь вместе как-нибудь в следующий раз.

"Но видите, как следующий раз обернулся…", - посетловал он, заверив, что если ему предложат, он будет готов вновь выступить для российских военных в Сирии.