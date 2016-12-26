Кто победил в шоу "Танцы", 3 сезон, озвучено в финале шоу на ТНТ (ФОТО, ВИДЕО)

"Танцы", 3 сезон: финал шоу на ТНТ вышел в эфир в минувшие выходные.

Кто победил в шоу "Танцы", 3 сезон, уже известно

В минувшие выходные многочисленные поклонники шоу "Танцы", 3 сезон, на ТНТ узнали имя победителя проекта. Так, обладателем звания лучшего танцора страны и главного приза в 3 000 000 рублей стал Дмитрий Щебет из команды Мигеля, хотя многие делали ставку на Стаса Литвинова, участника команды Егора Дружинина.

"Мой молодой Барышников!!! @shebet_dmitrii— моё открытие!!! Я действительно тебя выиграл!.." - так поздравил с победой Дмитрия Щебета его звездный наставник Мигель в соцсетях.

Фото опубликовано Дмитрий Щебет (@shebet_dmitrii) Дек 24 2016 в 12:43 PST

Победитель шоу "Танцы", 3 сезон, Дмитрий Щебет рассказал, на что потратит выигранные деньги

Ранее победитель шоу "Танцы", 3 сезон, Дмитрий Щебет уже рассказывал о том, на что он планирует потратить выигранные 3 миллиона рублей. После своей убедительной победы он не изменил своего решения.

"Я обещал маме выиграть проект и подарить ей дом. Это была моя инициатива и данное мной слово. Оно двигало мной весь проект", - приводит слова Щебета "ВокругТВ".

Отвечая на вопрос о том, каким он видит себя через пять лет после победы в шоу "Танцы", Щебет сказал: "Сейчас выйду за двери зала и даже не знаю, что будет там происходить. Я абсолютно недальновидный человек — это черта моего характера. Не планирую даже на день вперед. Могу настраиваться, но не строить планы. Как будет через пять лет? Будет круто! Я верю в то, что мой внутренний голос, голос моей души будет громче через пять лет — это главное".

"Танцы", 3 сезон, финал 24.12.2016. Смотреть онлайн ВИДЕО