Кто победил в шоу "Танцы", 3 сезон, озвучено в финале шоу на ТНТ (ФОТО, ВИДЕО)

Кто победил в шоу "Танцы", 3 сезон, уже известно
В минувшие выходные многочисленные поклонники шоу "Танцы", 3 сезон, на ТНТ узнали имя победителя проекта. Так, обладателем звания лучшего танцора страны и главного приза в 3 000 000 рублей стал Дмитрий Щебет из команды Мигеля, хотя многие делали ставку на Стаса Литвинова, участника команды Егора Дружинина.
"Мой молодой Барышников!!! @shebet_dmitrii— моё открытие!!! Я действительно тебя выиграл!.." - так поздравил с победой Дмитрия Щебета его звездный наставник Мигель в соцсетях.
Победитель шоу "Танцы", 3 сезон, Дмитрий Щебет рассказал, на что потратит выигранные деньги
Ранее победитель шоу "Танцы", 3 сезон, Дмитрий Щебет уже рассказывал о том, на что он планирует потратить выигранные 3 миллиона рублей. После своей убедительной победы он не изменил своего решения.
"Я обещал маме выиграть проект и подарить ей дом. Это была моя инициатива и данное мной слово. Оно двигало мной весь проект", - приводит слова Щебета "ВокругТВ".
Отвечая на вопрос о том, каким он видит себя через пять лет после победы в шоу "Танцы", Щебет сказал: "Сейчас выйду за двери зала и даже не знаю, что будет там происходить. Я абсолютно недальновидный человек — это черта моего характера. Не планирую даже на день вперед. Могу настраиваться, но не строить планы. Как будет через пять лет? Будет круто! Я верю в то, что мой внутренний голос, голос моей души будет громче через пять лет — это главное".
"Танцы", 3 сезон, финал 24.12.2016. Смотреть онлайн ВИДЕО