Станция Cassini сделала один из самых качественных снимков Пандоры — естественного спутника Сатурна.

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало один из самых детализированных снимков Пандоры — спутника Сатурна, сообщает 3DNews.

Изображение получено межпланетной станцией «Кассини» (Cassini), которая была запущена ещё в 1997 году. Фотографирование осуществлялось во время максимального сближения аппарата с Пандорой 18 декабря нынешнего года.

Сатурнианский спутник запечатлён с расстояния приблизительно 40 500 км. Разрешение составляет 240 метров на пиксель. На снимке отлично видны крупные кратеры на Пандоре.

Есть и ещё одно изображение ужшкммт спутника, которое было получено станцией «Кассини» ещё в 2005 году.

Пандора была обнаружена в октябре 1980 года астрономом Стюартом Коллинзом на фотографиях, полученных с автоматической межпланетной станции «Вояджер-1». Этот спутник Сатурна имеет неправильную вытянутую форму; размеры составляют приблизительно 110 × 88 × 62 км.