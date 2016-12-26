 
TOP 10

1 Очевидцы рассказали о падении ТУ-154 в Черное море

2 Названа вероятная причина смерти певца Джорджа Майкла

3 Опубликовано ФОТО из разбившегося в Сочи Ту-154

4 Захарова рассказала, почему Киев обрадовался трагедии с Ту-154

5 СМИ: названы причины, исключающие версию теракта на борту Ту-154 (ФОТО, ВИДЕО)

6 Команда Трампа анонсировала отмену 70% последних указов Обамы

7 Зонд Cassini прислал самое детальное ФОТО Пандоры

8 Ученые вычислили дату разрушения Земли

9 В Перу нашли тысячелетние останки инопланетян (ФОТО)

10 "На алкашку смахивает": ФОТО Бузовой без косметики "взорвало" Сеть

Новости наших партнеров

Зонд Cassini прислал самое детальное ФОТО Пандоры

Опубликовано 26.12.16 10:24 Зонд Cassini прислал самое детальное ФОТО Пандоры

Станция Cassini сделала один из самых качественных снимков Пандоры — естественного спутника Сатурна.

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало один из самых детализированных снимков Пандоры — спутника Сатурна, сообщает 3DNews.

Изображение получено межпланетной станцией «Кассини» (Cassini), которая была запущена ещё в 1997 году. Фотографирование осуществлялось во время максимального сближения аппарата с Пандорой 18 декабря нынешнего года.

Сатурнианский спутник запечатлён с расстояния приблизительно 40 500 км. Разрешение составляет 240 метров на пиксель. На снимке отлично видны крупные кратеры на Пандоре.

Есть и ещё одно изображение ужшкммт спутника, которое было получено станцией «Кассини» ещё в 2005 году.

Пандора была обнаружена в октябре 1980 года астрономом Стюартом Коллинзом на фотографиях, полученных с автоматической межпланетной станции «Вояджер-1». Этот спутник Сатурна имеет неправильную вытянутую форму; размеры составляют приблизительно 110 × 88 × 62 км.
Другие материалы по этой теме

ВИДЕО заправки "корабля инопланетян" от Солнца озадачило уфологов

Зонд NASA сфотографировал останки модуля «Скиапарелли»

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга