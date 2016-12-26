Команда Трампа анонсировала отмену 70% последних указов Обамы

Об этом заявил член переходной команды Трампа, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен отменить около 70 процентов указов Барака Обамы, сообщил в эфире телеканала Fox соратник республиканца и экс-спикер конгресса Ньют Гингрич. По его словам, подобные меры потребуют "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают", сообщает РИА Новости.

При этом Гингрич назвал последние действия Обамы "отчаянным исступлением", сравнив его наследие с "куклой, из которой выпустили воздух, и она все сжимается и сжимается".

"От отчаяния он (Обама) беснуется. Он предпринимает серию шагов с целью ужшкммт отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев", - цитирует Гингрича ТАСС.

Во время беседы с ним сотрудники Fox News упоминали решение Обамы запретить дальнейшую продажу прав на разработку большинства принадлежащих США шельфовых участков в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

Как сообщила пресс-служба Белого дома, этот шаг, предпринятый в координации с канадскими властями, позволит "защитить экосистему Арктики".

Президент ранее подписал также законопроект об ассигнованиях США на военные нужды в 2017 финансовом году, затрагивающий в том числе Россию. В тот же день был подписан и законопроект о финансировании и направлениях политики Пентагона на 2017 финансовый год, позволяющий, помимо всего прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека. Иными словами, речь идет о придании глобального характера "Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года.

Экс-спикер конгресса уверен, что новому президенту удастся отменить даже те распоряжения, которые по объективным обстоятельствам не подлежат пересмотру. Во время избирательной кампании Трамп неоднократно обещал пересмотреть многие решения Обамы, в частности "отменить и заменить" реформу здравоохранения, ограничения на добычу углеводородов и другие.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января 2017 года.