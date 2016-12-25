Крушение Ту-154 в Сочи советник Порошенко предложил "отметить" бутылочкой "Боярышника" у посольства РФ (ФОТО)

Юрий Бирюков поглумился над трагедией с крушением самолёта Ту-154 МО РФ в Черном море. В украинском сегменте Интернета пользователи также оставляют массу язвительных и циничных комментариев по поводу трагедии с самолетом Министерства обороны.

Советник президента Украины Юрий Бирюков, комментируя крушение самолета Ту-154 Министерства обороны РФ в районе Сочи, разместил провокационный пост на своей странице в Facebook.

Бирюков предложил "отметить" гибель российских военнослужащих в авиакатастрофе - принести к Посольству России на Украине бутылочку "Боярышника".

- Это самый парадоксальный парадокс - жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80 военнослужащих армии орды. Грохнулся самолёт МО РФ... Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку "Боярышника", - написал советник украинского ужшкммт президента в соцсети.

Отметим, что это далеко не первое неэтичное высказывание в украинском сегменте соцсетей по поводу крушения российского самолета. В Twitter некоторые интернет-пользователи с Украины оставляли злорадные комментарии под новостями о крушении лайнера над Чёрным морем.

Как раннее сообщал Topnews, скандально известная светская обозревательница Божена Рынска также поглумилась в соцсети над жертвами трагедии, порадовавшись гибели в авиакатастрофе журналистов телеканала НТВ.

Отметим, что пост обозревательницы не остался незмеченным. Так, общественный деятель Мария Катасонова подала в СК РФ заявление с требованием привлечь в ответственности Божену Рынску за глумление над гибелью журналистов НТВ в катастрофе Ту-154.

Написала заявление на Божену в СК РФ @sledcom_rf.



Такое нельзя оставлять безнаказанным. Это за гранью добра и зла. pic.twitter.com/2pt8GzVXuG — Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) 25 декабря 2016 г.

Вслед за Рынской российский журналист Аркадий Бабченко написал в своём аккаунте на Facebook, что он не испытывает ни сочувствия, ни жалости.

- Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или всё так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно — плевать. <...> Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже, — написал Бабченко на своей странице в соцсети.

Свою позицию журналист объяснил тем, что погибшие артисты были штатными сотрудниками Минобороны РФ — ведомства, которое, по мнению Бабченко, якобы устроило в Донбассе "Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших".

Напомним, Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию на военную базу российских войск "Хмейми", разбился рано утром 25 декабря в акватории Чёрного моря. На его борту находилось 92 человека. По последним даннным, в катастрофе никто не выжил. Спасателям уже удалось найти тела 10 погибших и обломки лайнера.