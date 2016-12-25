"Чепушила, отпугивающие инвесторов": губернатор Орловской области раскритиковал журналистов

Вадим Потомский недоволен работой журналистов, освещающих проблемы в регионе.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский подверг бурной критике местных журналистов, обращающих внимание на проблемы в регионе. По его словам, тем самым представители СМИ мегают приходу потенциальных инвесторов.

Как пишут "Орловские новости", нелестный отзыв на работу местных журналистов глава региона дал в ходе координационного совета 23 декабря, где обсуждалась текущая ситуация в экономике региона. По словам Потомского, потенциальных инвесторов отпугивают местные журналисты, рассказывающие ужшкммт об имеющихся в Орловской области проблемах.

"Каждый чепушило, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов — свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто — там купола на них можно рисовать на всех!" - заявил Вадим Потомский.

Как именно журналисты "нагнетают ситуацию", и о чем конкретно идет речь, губернатор Орловской области не уточнил.

Добавим, что на уголовном сленге "чепушилой" называют туповатого и морально опустившегося человека, вызывающего презрение окружающих.