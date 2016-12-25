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Опубликовано последнее ФОТО потерпевшего крушение Ту-154 в Сочи (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 25.12.16 13:29 Опубликовано последнее ФОТО потерпевшего крушение Ту-154 в Сочи (ФОТО, ВИДЕО)

Авиакатастрофа сегодня в Сочи 2016: СМИ выяснили, что штурман разбившегося самолета Ту-154 был участником спасения "танцующего" лайнера в 2011 году.

Звукооператор НТВ Евгений Толстов опубликовал в своем Facebook фото самолета Минобороны РФ буквально за несколько часов до трагедии. В кадре авиалайнер готовится к вылету с подмосковного аэродрома "Чкаловский". 

Фото: соцсети

Между тем СМИ выяснили, что штурман разбившегося Ту-154 в 2011 году спас "танцующий" лайнер.

Как напоминает "Рамблер.Новости" со ссылкой на источник в авиационных кругах, член экипажа ТУ-154, разбившегося в акватории Черного моря, подполковник ВВС РФ Александр Петухов ранее был награжден за спасение "танцующего лайнера", как окрестили неисправный самолет, который летчикам удалось посадить в 2011 году на ужшкммт том же "Чкаловском".

Не эксплуатировавшийся в течение длительного времени самолет потребовалось перегнать на ремонт с "Чкаловского" в Самару. Уже после взлета обнаружились неисправности бортовых систем, и самолет стал раскачиваться и подпрыгивать в воздухе, что было заметно с земли.

Авиалайнер тогда удалось спасти и посадить на полосе "Чкаловского" лишь благодаря умелым действиям экипажа. Штурманом "танцующего лайнера" тогда был Александр Петухов, оказавшийся в числе тех, кто находился на борту Ту-154, потерпевшего крушение под Сочи 25 декабря 2016.

Как писал TopNews, самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. На его борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, и другие.
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