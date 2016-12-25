Крушение самолета Ту-154 в Сочи: обнаружено тело одного погибшего

Разбился самолет в Сочи 2016, последние новости: осведомленные источники рассказали о "критической неисправности" на борту Ту-154. Также на случившееся отреагировал Дмитрий Песков.

Крушение Ту-154 в Сочи 25.12.2016: обнаружено тело одного погибшего

Тело одного погибшего было обнаружено на месте падения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

"В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", — сказал он.

В свою очередь, ТАСС уточняет, что на месте падения ужшкммт также найдены документы журналистов "Первого канала".

Крушение самолета в Сочи: Песков рассказал о ситуации с разбившимся Ту-154

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин постоянно находится на связи с министром обороны Сергеем Шойгу по вопросу крушения военного самолета Ту-154 в Черном море.

Песков отметил, что глава государства ждет, когда будет полностью прояснена картина произошедшего.

"Сейчас вся информация докладывается постоянно по мере того, как появляются новые детали", — добавил он.

Крушение Ту-154 в Сочи: причины авиакатастрофы самолета озвучили специалисты

"Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о том, что на борту Ту-154 Минобороны РФ, по предварительным данным, во время набора высоты возникла техническая неисправность.

"Предварительно, во время набора высоты экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что в двигатель разбившегося самолета могла попасть птица. Также рассматриваются и другие версии произошедшего.

"Версия, связанная с возможной ошибкой пилотирования не исключается. Однако, маловероятно, пилоты были очень опытные, с большим налетом часов на воздушных судах данного типа", - отмечает источник.

"Комсомольская правда" пишет о том, что крушение в Сочи потерпел самолет с бортовым номером 85572, совершивший свой первый полет еще в начале 1983 года. Таким образом, воздушному судну было более 33 лет.

Добавим, что по уточненным данным Минобороны РФ, на борту потерпевшего под Сочи самолета Ту-154 находились 92 человека: 84 пассажира, в том числе российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и журналисты, а также 8 членов экипажа.

Обломки Ту-154, исчезнувшего с экранов радаров утром 25 декабря вблизи Сочи, были найдены в акватории Черного моря в 1,5 километрах от берега, на глубине 50-70 метров.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.