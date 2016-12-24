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Психологи назвали самую нервную в мире профессию

Опубликовано 24.12.16 12:36 Психологи назвали самую нервную в мире профессию

В исследовании ученые приняли участие двадцать две тысячи человек, которых разделили их на три группы – рядовых сотрудников, владельцев и руководителей компаний и на руководителей среднего звена и менеджеров.

Группа исследователей Колумбийского университета выяснила, какая работа является самой нервной в мире и объяснила с чем это связано. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты исследования.

Отметим, что ученые привлекли к своему эксперименту двадцать две тысячи человек и разделили их на три группы – рядовых сотрудников, владельцев и руководителей компаний и на руководителей среднего звена и менеджеров.

Результаты ужшкммт исследования показали, что у некоторой части "подопытных" появились симптомы депрессии. Так, у группы владельцев компаний процент не превысил отметки в 11%, рядовых сотрудников – 12%, а у руководителей среднего звена и менеджеров этот показатель составил 18%.

В результате ученые пришли в выводу, что самой нервной в мире является работа менеджеров среднего звена, поскольку она сопряжена с повышенным чувством ответственности. Также исследователи выяснили, что людям, занимающим эту должность, необходимо проявлять все мастерство дипломатии для того, чтобы предотвращать конфликты на рабочем месте.
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