Ученые рассказали, когда и от чего погибнет Земля

Исследователи отметили, что в настоящее время "убийца" Земли находится на расстоянии 64 световых лет от Солнечной системы и понемногу приближается к ней.

Польские астрономы заявила, что уничтожение жизни на Земле произойдет примерно через миллион лет, когда на планету обрушится рой комет. Кратко об исследовании ученых сообщает сайт Gizmodo, пишет "Лента.Ру".

По мению расчетам звезда Глизе 710 пройдет в опасной близости от Солнечной системы, что может вызвать бомбардировку Земли кометами из облака Оорта и привести к глобальной катастрофе. Сейчас Глизе 710 находится в 66 световых годах от нас, но ужшкммт через 1,3 млн лет она войдет в облако Оорта, окружающее Солнечную систему за орбитой Плутона, чем вызовет возмущение у находящихся там объектов.

Облако Оорта содержит миллиарды комет, которые под воздействием гравитации Глизе 710 начнут разлетаться в разные стороны. Часть из них направится в сторону Солнца и будет представлять угрозу для жизни на Земле.

Польские ученые прогнозируют, что в год в Солнечную систему будет прилетать не менее 10 комет на протяжении 3–4 млн лет. Некоторые из них будут падать на Землю, что практически не оставляет шансов многоклеточным организмам выжить.

Глизе 710 представляет собой относительно тусклый оранжевый карлик, масса которого составляет примерно 0,6 массы Солнца.