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"Это унизительно": Трамп согласился с мнением Путина о провале Клинтон

Опубликовано 24.12.16 11:38 "Это унизительно": Трамп согласился с мнением Путина о провале Клинтон

В свою очередь эск-посол США в РФ Майкл Макфол обвинил Трампа в том, что он вместе с Путиным «поливает грязью» американцев.

Избранный президент США Дональд Трамп оценил по достоинству высказывание президента России Владимира Путина о поражении на выборах в США кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Об этом пишет "Лента.Ру".

«Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!» — написал Трамп в Twitter.

В свою очередь эск-посол США в РФ Майкл Макфол обвинил Трампа в том, что он вместе с Путиным «поливает грязью» американцев. Об этом бывший дипломат написал в Twitter.

«Итак, теперь избранный ужшкммт президент и автократ из Кремля поливают грязью американцев. Беспрецедентно. Выскажутся ли республиканцы? Побеждать нужно также с достоинством», — заявил бывший посол.

Напомним, во время своего выступления Путин раскритиковал Клинтон за поиск виновных в ее поражении на стороне, а также за обвинение в ее провале России. По мнению Владимира Путина, такое поведение унижает достоинство проигравшего выборы кандидата.

Представители демократов многократно обвиняли Москву за вмешательство в предвыборную кампанию и помощь кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Однако ни одно из этих обвинений не было подтверждено никакими доказательствами российского вмешательства в американские выборы.
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