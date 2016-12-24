"Это унизительно": Трамп согласился с мнением Путина о провале Клинтон

В свою очередь эск-посол США в РФ Майкл Макфол обвинил Трампа в том, что он вместе с Путиным «поливает грязью» американцев.

Избранный президент США Дональд Трамп оценил по достоинству высказывание президента России Владимира Путина о поражении на выборах в США кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Об этом пишет "Лента.Ру".

«Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!» — написал Трамп в Twitter.

Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: "In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity." So true! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2016 г.

В свою очередь эск-посол США в РФ Майкл Макфол обвинил Трампа в том, что он вместе с Путиным «поливает грязью» американцев. Об этом бывший дипломат написал в Twitter.

«Итак, теперь избранный ужшкммт президент и автократ из Кремля поливают грязью американцев. Беспрецедентно. Выскажутся ли республиканцы? Побеждать нужно также с достоинством», — заявил бывший посол.

So now the President-elect and an autocrat in the Kremlin team up to trash an American. Unprecedented. Will Republicans speak up? https://t.co/Vef1g5tiFK — Michael McFaul (@McFaul) 24 декабря 2016 г.

Напомним, во время своего выступления Путин раскритиковал Клинтон за поиск виновных в ее поражении на стороне, а также за обвинение в ее провале России. По мнению Владимира Путина, такое поведение унижает достоинство проигравшего выборы кандидата.

Представители демократов многократно обвиняли Москву за вмешательство в предвыборную кампанию и помощь кандидату от республиканцев Дональду Трампу. Однако ни одно из этих обвинений не было подтверждено никакими доказательствами российского вмешательства в американские выборы.