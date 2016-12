"Это унизительно": Трамп согласился с мнением Путина о провале Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп оценил по достоинству высказывание президента России Владимира Путина о поражении на выборах в США кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Об этом пишет "Лента.Ру".

«Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством". Это точно!» — написал Трамп в Twitter.

Vladimir Putin said today about Hillary and Dems: "In my opinion, it is humiliating. One must be able to lose with dignity." So true!