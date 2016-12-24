Сторонник Трампа предрек Обаме скорую "смерть от коровьего бешенства"

Такое резкое высказывание прозвучало из уст бизнесмена Карла Паладино в ответ на просьбу журналистов дать прогноз на 2017 год.

Известный соратник Дональда Трампа бизнесмен Карл Паладино нелицеприятно высказался в отношении действующего президента США, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Как пишет издание Паладино дал прогноз, что Обама умрёт от коровьего бешенства. Такое резкое высказывание прозвучало из его уст в ответ на просьбу журналистов дать прогноз на 2017 год. Однако, помимо главы государства, он также "похоронил" главного советника Валери Джарретт, обвинив ее в предательстве.

"Обама заразится коровьим бешенством. Он умрёт ужшкммт до суда и будет похоронен на коровьем пастбище рядом с Валери Джарретт, которая умрёт на несколько недель раньше — после того, как будет признана виновной в подрывной деятельности и предательстве", — заявил Паладино.

В своих высказываниях он также коснулся первой леди Мишель Обамы, а позднее подтвердил свои слова журналистам еще раз.

"Я бы хотел, чтобы она снова стала мужчиной и вернулась в Зимбабве жить в пещере с гориллой Макси", — сказал он.