Обама распространил «закон Магнитского» на все страны мира

Подписанный закон расширяет границы так называемого "акта Магнитского", который был принят в США 14 декабря 2012 года.

Президент США Барак Обама распространил действие «закона Магнитского» на весь мир, передают РИА Новости со ссылкой на закон о расходах на военные нужды в 2017 году.

Как отмечается, закон позволяет вводить санкции против всех, кто, по мнению американских властей, имеет отношение к коррупции и нарушениям прав человека.

В соответствии с законом, президент США может ввести санкции против любого иностранца, который, на его взгляд, несет ответственность за «внесудебные убийства, пытки или другие масштабные ужшкммт нарушения международно признанных прав человека против людей в любой стране».

Обама распространил действие этих норм на шестилетний срок, однако отмечается, что у санкций, введённых в их рамках, нет временных ограничений. Отменить их может только решение президента США. Обама уточнил, что не обязательно воспользуется новым механизмом санкций.

"Я намерен действовать по своему усмотрению", — заявил президент.

Закон о расходах на военные нужды в 2017 году - Обама запретил военное сотрудничество с Россией

Президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который ограничивает военное сотрудничество с Россией и выделяет 3,4 млрд долларов на ее сдерживание. Эти средства пойдут на «политическую, экономическую и публичную дипломатию», а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии.

Согласно закону, минобороны США запрещено выделять в 2017-м финансовом году средства на военное сотрудничество с Москвой до того момента, пока Пентагон по согласованию с Госдепартаментом США не уведомит Конгресс о том, что Россия прекратила «оккупацию территории Украины и агрессивные действия, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».

Отдельно прописан запрет на финансирование «любых действий», которые признают суверенитет России над Крымом. Исключением могут быть только случаи, связанные с национальной безопасностью США.

Документ также регламентирует поставки сирийской оппозиции, поддерживающей действия США по борьбе с терроризмом, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и других вооружений. Для оказания военной помощи госсекретарь и министр обороны обязаны будут информировать Конгресс и получать его одобрение.