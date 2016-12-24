Лужков рассказал о своей страшной болезни

Бывший столичный градоначальник рассказал о диагнозе, который ему поставили в одной из московских клиник.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал новости о своей клинической смерти. По его словам, эти сообщения – неправда и бред. По его словам, врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции, сообщают РИА Новости.

"Все эти разговоры о клинической смерти — полный бред и неправда. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого", — заявил Лужков, добавив, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление легкого.

Напомним, о ужшкммт госпитализации Лужкова стало известно днем 23 декабря. Сообщалось, что бывший градоначальник неожиданно потерял сознание после приема лекарства во время визита в МГУ.

Сначала врачи предполагали, что Лужков мог упасть в обморок из-за обширного внутреннего кровотечения и низкого давления. Появлялись сообщения и о том, что бывший мэр перенес клиническую смерть. По всей видимости, симптомы были не настолько серьезны.