Курс доллара на сегодня, 24 декабря 2016: динамика рубля становится тревожной - эксперты

Курс валют на сегодня, 24 декабря 2016: ЦБ РФ опустил курс доллара на сегодня, 24 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 1,79 копейки, составив 63,54 рубля, курс доллара на 24 декабря 2016 года упал на 1,13 копейки - до 60,85 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,42 копейки и составила 62,06 рубля.

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Аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева считает, что российская валюта отрывается от динамики ужшкммт цен на нефть и начинает больше реагировать на настроения на рынке и политические ожидания.

"Даже при снижении цен на нефть пара USD/RUB делала попытки обновить годовые минимумы", - сказала она.

Эксперт отмечает, что дальнейшее укрепление рубля при неизменном уровне цен на нефть может создать проблемы с дефицитом.

"В случае дальнейших попыток рубля укрепиться на рыночных настроениях, ЦБ может вмешаться в ситуацию и спровоцировать резкое ослабление российской валюты",— предполагает Афанасьева.

По ее словам, риски укрепления российской национальной валюты начинают уравновешиваться рисками его ослабления, поэтому участники торгов могут проигнорировать факт оставшихся налоговых платежей.

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, "рубль достоин фиксации прибыли, так как еще год назад доллар стоил более 73 рублей".