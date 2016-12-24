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В аэропорту Мальты освободили 65 пассажиров из захваченного ливийского лайнера (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 23.12.16 17:38 В аэропорту Мальты освободили 65 пассажиров из захваченного ливийского лайнера (ФОТО, ВИДЕО)

Между тем в сети появилось фото из салона захваченного ливийского самолета.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат рассказал о ситуации с захваченным самолетом ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways. По его словам, из лайнера удалось вывести уже 65 пассажиров.

«Из захваченного ливийского лайнера освобождены 65 пассажиров», - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

 

Между тем переговоры с угонщиками в настоящее время продолжаются. Уже известно, что все они граждане Ливии в возрасте до 25 лет, пишет "КП".

 

 

Тем временем в Twitter появилось фото, предположительно, сделанное в салоне самолета авиакомпании Afriqiyah, захваченного вооруженными людьми. На снимке, как ужшкммт сообщается, запечатлен один из захватчиков – он стоит в проходе между креслами.

 

 

Как писал Topnews, ранее в пятницу неизвестные захватили самолет, летевший из города Себха в Триполи, и перенаправили воздушное судно на Мальту. По предварительным данным, в тот момент на борту находились 118 человек. Позже премьер Мальты сообщил на своей странице в твиттере, что на борту 111 человек - 28 женщин, 82 мужчины и один ребенок.

 

По данным СМИ, угонщиков на борту двое, у них есть ручные гранаты и они угрожают взорвать самолет. В последний раз инцидент с угоном самолета происходил на Мальте в 1985 году. Тогда трое террористов захватили Boeing 737 авиакомпании EgyptAir. Спустя 24 часа египетский спецназ пошел на штурм, который привел к гибели 62 человек. Выжил один из трех угонщиков, который был впоследствии осужден.
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