В аэропорту Мальты освободили 65 пассажиров из захваченного ливийского лайнера (ФОТО, ВИДЕО)

Тем временем в Twitter появилось фото, предположительно, сделанное в салоне самолета авиакомпании Afriqiyah, захваченного вооруженными людьми. На снимке, как ужшкммт сообщается, запечатлен один из захватчиков – он стоит в проходе между креслами.
UPDATE: Photo allegedly taken on board Afriqiyah Airways A320, #8U209, hijacker can be seen standing at the top of the aisle, 118 on-board pic.twitter.com/IY4dET9Q4T
Как писал Topnews, ранее в пятницу неизвестные захватили самолет, летевший из города Себха в Триполи, и перенаправили воздушное судно на Мальту. По предварительным данным, в тот момент на борту находились 118 человек. Позже премьер Мальты сообщил на своей странице в твиттере, что на борту 111 человек - 28 женщин, 82 мужчины и один ребенок.
По данным СМИ, угонщиков на борту двое, у них есть ручные гранаты и они угрожают взорвать самолет. В последний раз инцидент с угоном самолета происходил на Мальте в 1985 году. Тогда трое террористов захватили Boeing 737 авиакомпании EgyptAir. Спустя 24 часа египетский спецназ пошел на штурм, который привел к гибели 62 человек. Выжил один из трех угонщиков, который был впоследствии осужден.