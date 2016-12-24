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YouTube ВИДЕО с гнусавым переводчиком Путина вызвал восторг в Сети (ВИДЕО)

Опубликовано 23.12.16 17:32 YouTube ВИДЕО с гнусавым переводчиком Путина вызвал восторг в Сети (ВИДЕО)

Блогеры активно обсуждают Ютуб ВИДЕО с синхронным переводом вопроса британского журналиста на пресс-конференции Владимира Путина.

Настоящий ажиотаж в соцсетях вызвал синхронный перевод вопроса журналиста телекомпании BBC во время пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2016 года. 

Сам вопрос британского журналиста касался проблемы информационной безопасности и хакерских атак в контексте отношений между Россией и США. Также журналист спросил о проблеме гонки вооружений.

Но пользователи Интернета отметили не столько вопрос, сколько синхрон во время трансляции на телеканале "Россия 1". Многие узнали в голосе ужшкммт переводчика знакомые нотки из западных фильмов, которые смотрели в нашей стране на рубеже 80-90-х.

Переводчик своим гнусавым, монотонным и безэмоциональным тоном насмешил блогеров. 

YouTube ВИДЕО гнусавого перевода на пресс-конференции Владимира Путина рассмешил Интернет

Кто-то посчитал, что синхронист перед работой мог употреблять алкогольные напитки, а некоторые посчитали, что переводом на телеканале "Россия 1" занимался легендарный Леонид Володарский, голосом которого "говорили" многие герои иностранных фильмов.
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