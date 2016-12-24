YouTube ВИДЕО с гнусавым переводчиком Путина вызвал восторг в Сети (ВИДЕО)

Сам вопрос британского журналиста касался проблемы информационной безопасности и хакерских атак в контексте отношений между Россией и США. Также журналист спросил о проблеме гонки вооружений.
Но пользователи Интернета отметили не столько вопрос, сколько синхрон во время трансляции на телеканале "Россия 1". Многие узнали в голосе ужшкммт переводчика знакомые нотки из западных фильмов, которые смотрели в нашей стране на рубеже 80-90-х.
Переводчик своим гнусавым, монотонным и безэмоциональным тоном насмешил блогеров.
YouTube ВИДЕО гнусавого перевода на пресс-конференции Владимира Путина рассмешил Интернет
Кто-то посчитал, что синхронист перед работой мог употреблять алкогольные напитки, а некоторые посчитали, что переводом на телеканале "Россия 1" занимался легендарный Леонид Володарский, голосом которого "говорили" многие герои иностранных фильмов.
Володарский озвучивает иностранные вопросы на России 1?