YouTube ВИДЕО с гнусавым переводчиком Путина вызвал восторг в Сети (ВИДЕО)

Блогеры активно обсуждают Ютуб ВИДЕО с синхронным переводом вопроса британского журналиста на пресс-конференции Владимира Путина.

Настоящий ажиотаж в соцсетях вызвал синхронный перевод вопроса журналиста телекомпании BBC во время пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2016 года.

Сам вопрос британского журналиста касался проблемы информационной безопасности и хакерских атак в контексте отношений между Россией и США. Также журналист спросил о проблеме гонки вооружений.

Но пользователи Интернета отметили не столько вопрос, сколько синхрон во время трансляции на телеканале "Россия 1". Многие узнали в голосе ужшкммт переводчика знакомые нотки из западных фильмов, которые смотрели в нашей стране на рубеже 80-90-х.

Переводчик своим гнусавым, монотонным и безэмоциональным тоном насмешил блогеров.

YouTube ВИДЕО гнусавого перевода на пресс-конференции Владимира Путина рассмешил Интернет

Кто-то посчитал, что синхронист перед работой мог употреблять алкогольные напитки, а некоторые посчитали, что переводом на телеканале "Россия 1" занимался легендарный Леонид Володарский, голосом которого "говорили" многие герои иностранных фильмов.

Володарский озвучивает иностранные вопросы на России 1? — Evgeny Svyatoshenko (@allianze) 23 декабря 2016 г.

Господи, там что, Володарский на переводе?! — инертна, как газ (@lisreality) 23 декабря 2016 г.