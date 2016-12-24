В Москве экстренно госпитализирован Юрий Лужков: он без сознания

По данным журналистов, врачи борются за жизнь экс-мэра столицы.

По информации "Комсомольской правды", в Москве был экстренно госпитализирован в критическом состоянии бывший мэр российской столицы Юрий Лужсков. К нему была вызвана бригада реаниматологов, которая и доставила Лужкова в одну из столичных клиник.

Как уточняет Life, у Юрия Лужкова упало давление, и он потерял сознание. Это произошло на юго-западе Москвы.

Врачи выяснили, что экс-градоначальник долгое время принимал сильнодействующий лекарственный препарат, однако неожиданно у него произошел ужшкммт приступ.

"Интерфакс" пишет о том, что врачи вывели Юрия Лужкова из состояния клиническо смерти, однако официальный представитель экс-градоначальинка опроверг эту информацию, подтвердив, лишь факт пребывания в больнице.

"Никакой экстренной госпитализации не было", — сказал представитель бывшего мэра, добавив, что "Юрий Михайлович имеет право на то, чтобы обратиться в медучреждения".

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter отозвался на опубликованные сегодня новости о госпитализации экс-градоначальника Юрия Лужкова.

"С первых минут сообщения о госпитализации Юрия Михайловича Лужкова держим ситуацию на контроле. Надеюсь, все закончится благополучно", - написал глава города в Twitter.

Напомним, что Юрию Лужкову сейчас 80 лет.