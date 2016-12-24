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Порноактрису Никки Бенц изнасиловали во время съемок (ФОТО)

Опубликовано 23.12.16 15:04 Порноактрису Никки Бенц изнасиловали во время съемок (ФОТО)

По словам порнозвезды, во время съемок ее душили, несмотря на протесты.

Американская порноактриса с украинскими корнями Никки Бенц заявила, что ее изнасиловали во время съемок фильма для взрослых. По словам порнозвезды, во время постельной сцены ее душили, игнорируя протесты.

Актриса фильмов для взрослых выдвинула свои обвинения против режиссера картины, которая снималась для канадской компании Brazzers. Никки пожаловалась на то, что грубые действия в ее отношении ужшкммт не были указаны в сценарии, а произошедшее унижение ее просто шокировало.

По словам порноактрисы, она требовала прекратить съемки, но ее просьба была проигнорирована, и насилие перед камерой продолжилось. Однако режиссер отрицает все обвинения, пишут "Дни.ру" со ссылкой на зарубежные источники.

Представители компании Brazzers также прокомментировали произошедшее. Так, руководство фирмы отметило, что выбор сцен оно оставляет на усмотрение режиссера и не может отвечать на содержание картин. Вместе с тем представители Brazzers подчеркнули, что выступают против любых форм изнасилования и издевательств на съемочной площадке.

"Ни в коем случае. Ни перед камерой, ни за ней", – добавили они. 
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