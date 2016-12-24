Собянин уволил главу Коптево за "фотошоп"

По словам мэра, глава района подтасовал факты на городском портале.

Глава столичного района Коптево лишился работы за подтасовку фактов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на странице своего микроблога.

По словам градоначальника, глава района занимался подтасовкой фактов на важнейшем городском портале "Наш город", где жители Москвы активно оставляют жалобы на некачественную работу коммунальных служб, и чиновники обязаны в течение 8 рабочих дней представить заявителю отчет ужшкммт о проделанной по заявлению работе.

"Уволил главу района Коптево за некачественную работу, подтасовку ответов на портале "Наш город", Таланты фотографа будет применять в другом месте", - написал Собянин.

Этот случай увольнения Собяниным чиновников за "фотошоп" уже не первый в своем роде. Так, в феврале 2013 года своей должности лишился глава управы района Орехово-Борисово Северное. Оказалось, что чиновник отредактировал с помощью фоторедактора кадр, на котором была запечатлена о некачественная уборка снега.