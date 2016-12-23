Большую пресс-конференцию Путина 23 декабря 2016 можно смотреть онлайн (ВИДЕО)

В Центре международной торговли 23 декабря 2016 проходит 12-я пресс-конференция Владимира Путина.

Пресс-конференция Путина 23 декабря 2016: смотреть онлайн, прямая трансляция

Президент России Владимир Путин в пятницу проводит традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию. Для него она станет двенадцатой. Встреча с журналистами была отложена на сутки — Владимир Путин принимал участие в церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре.

На мероприятие аккредитовались почти 1,5 тыс. журналистов.

В прошлом году глава государства общался с представителями СМИ три часа семь минут и успел ответить на 32 вопроса.

В прямом эфире ее ужшкммт показывают «Первый канал», «Россия 1» и «Россия 24», вещают радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Трансляцию пресс-конференции кроме телеканалов ведут РБК, ТАСС, RT на русском, НТВ, "Известия", "Коммерсантъ", "Комсомольская правда".

Пресс-конференция Путина началась с вопросов о кризисе в экономике

Можно было ожидать, что пресс-конференция начнется с вопроса об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, из-за которого общение главы государства с журналистами пришлось перенести на день. Однако первым стал вопрос от "Маяка" о ситуации в российской экономике.

"В прошлом году по ВВП у нас был спад 3,7 процента . В этом году спад будут минус 0,5-0,6. За счет чего происходит рост? За счет роста в машиностроении, легкой перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, химической промышленности. Динамика хорошая и надо ее сохранить. Что касается инфляции, она была достаточно высокой. Связано это было с так называемым импортозамещением, возникли некоторые диспропорции на рынке. Но мы теперь наблюдаем хорошую динамику. Инфляция снижается", - успокоил собравшихся Путин.

По его словам, дефицит бюджета в прошлом году был 2,6%: "В этому году он будет выше. За 10 месяцев был 2,4%, будет 3,7%, вполне приемлемая величина. При этом баланс внешней торговли — более $70 млрд. Резервы правительства остаются на уровне $100 млрд, золотовалютные резервы ЦБ подросли — 385 с небольшим млрд. Это хорошая подушка безопасности. Кроме того, растет погрузка на транспорте, это свидетельствует о росте промышленности. В целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу".

«Упали реальные доходы населения», — говорит Путин. Но обнадеживает, что за последнее время заработные платы в реальном секторе экономики все-таки подросли и это вселяет надежды.

"Куда мы без татар": Путин рассказал про региональные банки

«Куда мы без татар», - говорит Путин и сам дает слово журналисту из Татарстана.

Журналистка из Татарстана задает вопрос об оздоровлении финансовой системы и работе ЦБ: «Нужны ли нам региональные банки? Как защищать физлица?»

"Нет никого в экспертной сфере, кто бы считал, что ЦБ неээфективно работает на оздоровление финансовой системы в России. Он обеспечивает интересы вкладчиков", - ответил на это Путин.

«Нам нужна сеть небольших банков, при этом можно снизить требования регулятора к ним», — повторяет Путин то, что уже озвучивал в послании Федеральному собранию.

"Я слежу за резонансными делами": Путина спросили про убийство Немцова, арест Улюкаева и убийство Маневича

Следом был вопрос о расследовании дела об убийстве Бориса Немцова.

"Я внимательно слежу за всеми такими резонансными делами. Мы и дальше будем работать над изобличеснием всех преступников. По большинству резонансных дел, как бы долго они не велись, следствие приходит к выяснению всех обстоятельств. В том, что люди, находящиеся в правоохранительных органах, могут совершать тяжелые правонарушения, ничего удивительного нет. Возьмите убийство нашего посла в Турции. Вспомните, кто его убил", - заявил Путин.

"Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия", - продолжил Путин.

Также Путин сожалеет, что пока не удается расследовать дело об убийстве Михаила Маневича. При этом президент считает недопустимым вброс в СМИ неподтвержденной информации об Андрее Бельянинове. В отношении Бельянинова нет никаких уголовных дел, подчеркнул Путин.

Россия будет следить за расследованием убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, подчеркнул Путин.

«Кто его убил? Мы будем дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников», — заявил российский лидер.

Путин рассказал о досрочных выборах президента в России

Корреспондент The Wall Street Journal предположил, что в следующем году состоятся досрочные выборы.

«С какой стороны?» — поинтересовался Путин, вызвав аплодисменты в зале.

WSJ: "В РФ".

Путин: "Возможно, но не целесообразно".

Путина спросили о ядерном оружии и заявлениях Трампа

Журналист также задал вопрос о ядерном оружии, а также о заявлениях избранного президента США Дональда Трампа по данной теме.



Оказалось, Путин не видит новизны в высказываниях Трампа об укреплении ядерных сил США. "Мы сильнее любого потенциального агрессора", - подчеркнул президент.

«Мы не скрываем, что провели большую работу по модернизации ракетных войск, морской и авиационной составляющей», - говорит президент. И подчеркивает, что действия проводятся в строгой договоренности и в соответствии с договором СНВ.

"У США больше вооружения. Мы не спорим. Но мы сильнее любого агрессора" - путин подчеркнул, что не всякая страна для России является "агрессором", - заявил Путин, чем снова снискал аплодисменты.

Журналисты назвали Путина "самым влиятельным человеком в мире"

Песков передал слово Евгению Примакову, "Россия 24"

"Каким будет новый глобальный мир?", - спросил журналист, напомнив, в частности, о Brexit и о победе Трампа. "Как вы себя ощущаете в кресле самого влиятельного человека мира?", - добавил Примаков.

"Мы знаем, что демпартия США проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, Конгресс, где у республиканцев большинство. Это тоже мы виноваты? Все это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации", - заявил президент.

"То, что значительная часть американских избирателей поддерживает президента России, я не отношу на свой личный счет", - отметил Путин.

Путин рассказал о допинге в спорте и расследовании WADA

"Советский спорт": переживаем за спортивную судьбу страны. Вопрос посвящен борьбе с допингом и, конечно, допинговому скандалу.

«Никакой государственной поддержки допинга нет. Но проблема допинга, как и в любой другой стране, есть», — говорит Путин. По его словам, чтобы проблема была решена, нужно сотрудничать и с WADA в том числе.

"Если говорить об информаторах WADA, вот этот сбежавший в США человек раньше работал в Канаде, а потом приехал сюда и таскал сюда всякую гадость, превратил это в личный бизнес, заставлял людей принимать допинг. Потом удрал, не смогли его посадить просто. Его и там как любого негодяя бросят. Никому такие не нужны. Мы должны бороться с допингом, думая при этом о здоровье спортсменов", - заверил президент.

«Не считаю себя вправе давать оценку деятельности WADA, это должен сделать МОК», — заявил президент.